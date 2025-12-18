Ο Ρομπ Ράινερ έλεγε τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι ο γιος του ήταν καθαρός από τα ναρκωτικά εδώ και έξι χρόνια

Καθαρό από τα ναρκωτικά χαρακτήριζε ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ τον γιο του τρεις μήνες πριν από τη δολοφονία του.

Ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ που μαζί τη σύζυγό του δολοφονήθηκαν από τα χέρια του γιου τους δεν δίσταζε να μιλήσει δημόσια για τη σχέση του παιδιού του με τα ναρκωτικά. Δήλωνε χαρακτηριστικά ότι «είναι εξαιρετικά καλά» και ότι δεν είχε να κάνει χρήση ναρκωτικών «πάνω από έξι χρόνια».

Οι δηλώσεις του σκηνοθέτη έγιναν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εκπομπή «Fresh Air» του NPR, για την προώθηση της ταινίας του «Spinal Tap II: The End Continues» και τότε είχε μιλήσει με αισιοδοξία στην πορεία του 32χρονου γιου του.

Ο Ρομπ Ράινερ είχε αναφερθεί στον γιο του όταν η συζήτηση στράφηκε στην ταινία «Being Charlie» του 2015, την οποία είχε σκηνοθετήσει βασισμένος σε σενάριο που είχε συνυπογράψει ο ίδιος ο Νικ. Τότε είχε πει ότι ταινία ήταν μια ημιαυτοβιογραφική απεικόνιση των πρώτων χρόνων του Νικ Ράινερ, των προβλημάτων του με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, των επανειλημμένων εισαγωγών σε κέντρα αποτοξίνωσης και των περιόδων που ήταν άστεγος.

Ο σκηνοθέτης είχε πει ότι η κινηματογραφική αυτή σχέση δεν αντανακλούσε τη δική του σχέση με τον γιο του. «Δεν ήμουν ποτέ υπερβολικά απασχολημένος», είχε δηλώσει και είχε προσθέσει: «Αντίθετα, ήμουν ιδιαίτερα παρών και προσπαθούσα να κάνω ό,τι νόμιζα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Σίγουρα έκανα λάθη και τα έχουμε συζητήσει μαζί του».

Το 2015 στο πλαίσιο της προώθησης του «Being Charlie», ο σκηνοθέτης είχε αποκαλύψει ότι μια καθοριστική σκηνή της ταινίας βασιζόταν σε πραγματικό περιστατικό ανάμεσα στον ίδιο και τον γιο του. Στη σκηνή αυτή, ο πατέρας ζητά συγγνώμη για τον τρόπο που είχε χειριστεί αρχικά τον εθισμό του γιου του, εκφράζοντας παράλληλα την αδιάλειπτη αγάπη του, με τον γιο να απαντά ότι δεν τον «μισεί» πριν αποχωρήσει. Ο Ράινερ είχε εξηγήσει ότι η σκηνή εμπνεύστηκε από τη στιγμή που ζήτησε συγγνώμη από τον Νικ, παρουσία της οικογένειας, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου.