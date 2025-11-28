Κόσμος

Ο Ρούμπιο έτοιμος να αγνοήσει τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Δεν ήταν σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σχεδίαζε να μην συμμετάσχει στη συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου, και τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή
Μάρκο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο / Mandel Ngan / Pool via REUTERS

Ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να μην σκοπεύσει να δώσει το παρών στην συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σκοπεύει μην παραστεί στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη απουσία του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη, Μάρκο Ρούμπιο, από μια τόσο κρίσιμη διατλαντική συνάντηση του ΝΑΤΟ με τους ομολόγους του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ Λαντάου θα εκπροσωπήσει την Ουάσινγκτον αντ’ αυτού, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να συζητήσει θέματα που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Δεν ήταν σαφές γιατί ακριβώς ο Ρούμπιο σχεδίαζε να μην συμμετάσχει στη συνάντηση της 3ης Δεκεμβρίου, και τα σχέδιά του θα μπορούσαν να αλλάξουν την τελευταία στιγμή.

Αλλά η πιθανή μη εμφάνισή του έρχεται σε μια εποχή που Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να μειώσουν το χάσμα σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με ορισμένους Ευρωπαίους διπλωμάτες να παραπονιούνται ότι αποκλείονται από τη διαδικασία.

Συνήθως πραγματοποιούνται δύο επίσημες συναντήσεις υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ετησίως και είναι εξαιρετικά σπάνιο να απουσιάζει ένας υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον αρχικά σχεδίαζε να μην παραστεί σε μια συνάντηση του Απριλίου, αν και η συνάντηση επαναπρογραμματίστηκε στη συνέχεια για να προσαρμοστεί στο πρόγραμμά του.

