Ο Ρούτε σπάει κάθε ρεκόρ κολακείας στον Τραμπ: Χωρίς την πίεσή του, η Ευρώπη δεν θα αποφάσιζε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες

Είναι καλό που ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα είχαν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς αυτόν, δήλωσε σήμερα Τετάρτη (21.01.2026) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε.

Οι δηλώσεις του Ρούτε στο Νταβός γίνονται καθώς ο Τραμπ εντείνει τις απειλές του να «καταλάβει» τη Γροιλανδία από τη Δανία, μια κίνηση που θα υπονόμευε τη διατλαντική συμμαχία δεκαετιών – ίσως και καταστροφικά.

Μιλώντας σε μια συζήτηση με τίτλο «Μπορεί η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της;» μαζί με μια σειρά Ευρωπαίων ηγετών, ο Ρούτε ρώτησε το ακροατήριο αν «πραγματικά πιστεύει ότι, χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ», αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα είχαν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ τους. «Με τίποτα. Χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ», είπε, ενώ επισήμανε πως η βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι η Ουκρανία και όχι η Γροιλανδία.

«Δεν είμαι δημοφιλής σε εσάς τώρα επειδή υπερασπίζομαι τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχείς που είναι εκεί, γιατί μας έχει αναγκάσει στην Ευρώπη να αναλάβουμε τις συνέπειες και να φροντίσουμε περισσότερο για την άμυνά μας» δήλωσε ο Ρούτε σε συζήτηση πάνελ.

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ευρώπη, είπε ακόμα ο Ρούτε, κάτι που αποδεικνύει ότι «εξακολουθούν να επενδύουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα». Καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει επίσης να στείλει περισσότερους στρατιώτες στην Ασία, είναι «λογικό να αναμένουν από εμάς στην Ευρώπη να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες με την πάροδο του χρόνου», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη θα εργαστεί για να αναλάβει περισσότερες αμυντικές ικανότητες στην ήπειρο, ενώ μια «ισχυρή, συμβατική» παρουσία των ΗΠΑ θα παραμείνει επίσης εκεί, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ. «Αλλά και πάλι, είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είχαμε λάβει αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για την ευρωπαϊκή και την καναδική πλευρά του ΝΑΤΟ, ώστε να ωριμάσουν πραγματικά στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο», δήλωσε ο Ρούτε.

Ρούτε: Μία μελετημένη διπλωματία είναι ο τρόπος διαχείρισης του θέματος Γροιλανδίας – Προτεραιότητα παραμένει η Ουκρανία

Μία «μελετημένη διπλωματία» είναι ο μόνος τρόπος για την διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς εν τέλει είναι μία μελετημένη διπλωματία», είπε κατά την διάρκεια συζήτησης στο Φόρουμ προειδοποιώντας ότι η πραγματική προτεραιότητα δεν είναι η Γροιλανδία, αλλά η Ουκρανία.

«Η Ουκρανία πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η Ουκρανία έρχεται πρώτη διότι είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή και την αμερικανική ασφάλεια».

Ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε πεπεισμένος ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα σπεύσουν σε βοήθεια των ΗΠΑ αν χρειασθεί, αντίθετα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχω καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστρέξουν σε βοήθεια της Ευρώπης και ότι εμείς θα προστρέξουμε σε βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Εάν εμείς οι Ευρωπαίοι εδώ στο ΝΑΤΟ πιστεύουμε ότι με τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ (δανείου) που μπόρεσε να εξασφαλίσει η Κομισιόν και με την ειρηνευτική διαδικασία να κινείται προς την σωστή κατεύθυνση μπορούμε να ξεχάσουμε την άμυνα της Ουκρανίας, να μην το κάνουμε».

«Χρειάζονται την υποστήριξή μας σήμερα, αύριο και την επόμενη μέρα. Θέλω οι ευρωπαίοι σύμμαχοι να συνεχίσουν να είναι επικεντρωμένοι στο θέμα αυτό», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.