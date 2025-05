Ο Σεργκέι Λαβρόφ αποκλείει το Βατικανό από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό

Τη δική του απάντηση για τα περί ειρηνευτικών συνομιλίων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έδωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αποκλείοντας στην ουσία από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση το Βατικανό, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο Λαβρόφ υπογράμμισε πως οι συνομιλίες με την Ουκρανία είναι σε προχωρημένο στάδιο, αλλά ο ίδιος θεωρεί «άβολο» μια νέα συνάντηση να γίνει στο Βατικανό, σε καθολικό έδαφος.

«Θα ήταν λίγο άκομψο για τις ορθόδοξες χώρες να συζητούν σε καθολικό έδαφος ζητήματα που σχετίζονται με την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών (της σύγκρουσης)», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Κατηγόρησε το Κίεβο ότι «καταστρέφει» την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και πρόσθεσε πως: «Για το ίδιο το Βατικανό θα ήταν άβολο, υπό αυτές τις συνθήκες, να φιλοξενήσει αντιπροσωπείες από ορθόδοξες χώρες».

