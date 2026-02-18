Ο Shia LaBeouf αφέθηκε ελεύθερος χορεύοντας: Βίντεο με τον ξυλοδαρμό του στη Νέα Ορλεάνη – «Θα σε σπάσουμε στο ξύλο μικρέ, ηρέμησε»

Viral έχει γίνει ένα νέο βίντεο που δείχνει τον γνωστό ηθοποιό Shia LaBeouf να δέχεται βίαιη επίθεση κατά τη διάρκεια καυγά στο δρόμο της Νέας Ορλεάνης, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και συλληφθεί για βιαιοπραγία, εν μέσω των εορταστικών εκδηλώσεων του Mardi Gras στις ΗΠΑ.

Την Τρίτη (17.02.2026) το TMZ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον 39χρονο ηθοποιό στο έδαφος, έξω από μπαρ στη Νέα Ορλεάνη, ενώ ένας άνδρας στέκεται από πάνω του και του ρίχνει δύο δυνατά χτυπήματα στο πρόσωπο. «Θα σε σπάσουμε στο ξύλο, μικρέ. Ηρέμησε!» φώναξε ο άνδρας καθώς ο LaBeouf προσπαθούσε να σηκωθεί, μόνο για να τον ξαναρίξει κάτω.

Το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι η αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και ο LaBeouf μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Αργότερα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα βιαιοπραγίας. Ένα άλλο βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, μάλιστα τον έδειχνε χωρίς πουκάμισο και με ένα παπούτσι λιγότερο, ενώ συνέχιζαν και τον έριχναν στο έδαφος πολλοί άνδρες.

Σύμφωνα με το TMZ, ο καυγάς ξεκίνησε όταν ο LaBeouf άρχισε να τσακώνεται με έναν υπάλληλο μπαρ στη Γαλλική Συνοικία. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, ο LaBeouf – ο οποίος, το 2025, μίλησε για την πορεία του προς την αποτοξίνωση – βρίσκεται στη Νέα Ορλεάνη από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αναφορές, ο LaBeouf έχει θεαθεί τις τελευταίες ημέρες στις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη. Η συμπεριφορά του φέρεται να κυμάνθηκε από μέθη έως όλο και πιο ασταθή.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, φέρεται να εμφανίστηκε σε ένα μπαρ χωρίς πουκάμισο (αν και το φόρεσε όταν του το ζήτησαν). Ένα άλλο κατάστημα φέρεται να ζήτησε από τον LaBeouf να φύγει την Κυριακή, αφού προσπάθησε να «γίνει διάσημος μπάρμαν».

Ο LaBeouf έχει ιστορικό αλκοολισμού και έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά και ενδοοικογενειακή βία. Όταν η πρώην σύντροφός του, FKA Twigs, κατηγόρησε τον LaBeouf για συναισθηματική και σωματική κακοποίηση, αυτός εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε: «Δεν έχω δικαιολογίες για τον αλκοολισμό ή την επιθετικότητά μου, μόνο εκλογικεύσεις. Εδώ και χρόνια κακοποιώ τον εαυτό μου και όλους όσους βρίσκονται γύρω μου».

Ο Shia LaBeouf ειρωνεύτηκε τη σύλληψή του για βιαιοπραγία χορεύοντας με τα έγγραφα της φυλακής του κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη.

Ο σταρ έδειξε τα έγγραφα στην κάμερα πριν τα βάλει στο στόμα του και να κουνάει ελεύθερα τα χέρια του στον αέρα. Φαινόταν να είναι σε καλή διάθεση παρά το γεγονός ότι είχε μόλις αποφυλακιστεί χωρίς να καταβάλει εγγύηση λίγες ώρες νωρίτερα.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης δήλωσε στο Page Six ότι ο LaBeouf «προκάλεσε αναστάτωση και έγινε όλο και πιο επιθετικός σε μια επιχείρηση στην Royal Street».