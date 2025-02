Ο Σι Τζινπίνγκ αποδέχτηκε την πρόσκληση Πούτιν να παραστεί στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα

Ο Σι Τζινπίνγκ θα παραστεί στην παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρέσβης στο Πεκίνο τη Δευτέρα (10.02.2025).

Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, αποδέχθηκε την πρόσκληση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα στις 9 Μαΐου για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρέσβης στο Πεκίνο, Ιγκόρ Μοργκούλοφ, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι «Russia-24», ο Σι προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην 80ή επέτειο της κινεζικής νίκης επί των Ιαπώνων τον Σεπτέμβριο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε ότι οργανώνονται αμοιβαίες επισκέψεις.

Κίνα και Ρωσία διατηρούν στενές επαφές σε όλα τα επίπεδα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν.

Το κινεζικό ΥΠΕΞ συχνά δεν ανακοινώνει επισκέψεις Κινέζων αντιπροσώπων στο εξωτερικό παρά μόνο λίγο πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

Η Ρωσία γιορτάζει κάθε χρόνο την 9η Μαΐου ως την ημέρα της νίκης επί της Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τον εορτασμό αυτό πραγματοποιείται στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Οι δυτικοί αρχηγοί κρατών απέχουν από αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

