Ο σιωπηλός πόλεμος Ισραήλ – Ιράν: Όταν Ισραηλινοί πολίτες κατασκοπεύουν για λογαριασμό της Τεχεράνης

Θυμόμαστε εκείνες τις εντυπωσιακές εικόνες που δημοσίευσε η Μοσάντ, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, δείχνοντας πράκτορες να επιχειρούν βαθιά μέσα στο Ιράν, λίγες ημέρες μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός κατά ιρανικών πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου 2025.

Οι εικόνες αυτές δείχνουν πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ να δρουν εντός του Ιράν το πρωί της επίθεσης.

Κι ενώ η Μοσάντ επαινέθηκε για αυτή τη δράση -η οποία επέτρεψε τον εντοπισμό και την εξόντωση μεγάλου μέρους της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας και πυρηνικών επιστημόνων-, δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde» αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ ανακάλυψε, έκπληκτο, την ύπαρξη στο έδαφός του πολυάριθμων ομάδων κατασκόπων που ενεργούσαν για λογαριασμό του εχθρού του.

Αυτοί οι κατάσκοποι, λέει η εφημερίδα, ίσως βοήθησαν το Ιράν να κατευθύνει τους πυραύλους του προς τους στόχους τους κατά τον «πόλεμο των δώδεκα ημερών» μεταξύ των δύο χωρών, από τις 13 έως τις 24 Ιουνίου. Αν και η πλήρης λίστα των πληγέντων στόχων δεν έχει δημοσιοποιηθεί, τουλάχιστον έξι ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις βομβαρδίστηκαν, μεταξύ των οποίων οι βάσεις Τελ Νοφ (στο κέντρο της χώρας) και Γκλιλοτ (κοντά στο Τελ Αβίβ), αλλά και η έδρα της Μοσάντ και το φημισμένο Ινστιτούτο Επιστημών Βάιζμαν. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, ότι οι πληροφορίες είχαν συλλεχθεί πολύ πριν την πρόσφατη σύγκρουση.

Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου κύμα κατασκοπείας στην ιστορία του Ισραήλ. Δεκάδες Ισραηλινοί Εβραίοι πολίτες, όλοι γεννημένοι στο Ισραήλ, συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες για φερόμενη κατασκοπεία υπέρ του Ιράν. Οι συλλήψεις έγιναν από την ισραηλινή αστυνομία και την εσωτερική υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ και αποκάλυψαν την ύπαρξη τοπικών ομάδων που συνεργάζονταν με την Τεχεράνη.

Οι ισραηλινές αρχές εκφράζουν ανησυχία για την αύξηση των Ισραηλινών που είναι διατεθειμένοι να εργαστούν για το Ιράν. Σύμφωνα με τη Le Monde, ορισμένοι ωθούνται από την απόρριψη της κυβέρνησης Νετανιάχου ή από ένα αίσθημα περιθωριοποίησης.

#WATCH: The Mossad has released footage of its agents on Iranian soil launching drones at Iran’s air defense batteries. pic.twitter.com/vQi8np4zc3