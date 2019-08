«Ο σκληρός δεξιός Μητσοτάκης» και η επανόρθωση των New York Times

Συγκεκριμένα οι ΝΥΤ φιλοξένησαν άρθρο του Ματθαίου Τσιμιτάκη τον οποίο εμφανίζουν ως Έλληνα δημοσιογράφο χωρίς όμως να αναφέρουν την ιδιότητά του ως συμβούλου του Αλέξη Τσίπρα και πήρε θέση ο Σάιμον Νίξον. Το άρθρο είναι από την αρχή μέχρι το τέλος κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού και μάλιστα επιχειρεί να τον εμφανίσει ως «ακραίο δεξιό».

Ο Τσιμιτάκης δημοσιογράφος της Αυγής ανέλαβε θέση δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν αυτός ήταν πρωθυπουργός. Ήταν υπεύθυνος για τα νέα μέσα και ενεργός όπως αναφέρουν πληροφορίες. Αρθρογράφησε στους ΝΥΤ επιχειρώντας να χτυπήσει το προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνοντας μια εικόνα ακραίας συμπεριφοράς και λειτουργίας τις πρώτες ημέρες της νέας διακυβέρνησης.

Η απάντηση όμως ήρθε από τον Σάιμον Νίξον. Με ένα tweet και με ελάχιστες λέξεις αποδόμησε το άρθρο και άσκησε σκληρή κριτική στους ΝΥΤ που επανεμφανίστηκαν, το είχαν πράξει και πριν τις εθνικές εκλογές με αρθρογραφία σε βάρος του νέου πρωθυπουργού

«Είναι ντροπή για τους ΝΥΤ που δεν ανέφεραν πώς είναι σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ» σημειώνει ο Σάιμον Νίξον προσθέτοντας μάλιστα πως «η ιδέα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σκληρός δεξιός είναι γελοία».

Shame on @nytimes for failing to disclose that the author is a Syriza adviser. The idea that Kyriakos Mitsotakis is hard right is laughable. https://t.co/Ehzy4Fg43K

— Simon Nixon (@Simon_Nixon) August 5, 2019