Ο Σκοτ Μπέσεντ δίνει τον λόγο σε δημοσιογράφους με βάση την εμφάνιση – «Εσύ με το ροζ»

«Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά», «εσείς με το ροζ σακάκι», «εσείς με τα γυαλιά». Έτσι απευθυνόταν στους δημοσιογράφους ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφού δεν ήξερε κανένα όνομα.

Ο Σκοτ Μπέσεντ αντικατέστησε την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας, και επιδόθηκε σε ένα σόου που κατέγραψαν οι κάμερες το οποίο όμως χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως άκομψο. Προκειμένου να δώσει τον λόγο για ερωτήσεις, ο Μπέσεντ απευθυνόταν στους δημοσιογράφους χωρίς να γνωρίζει τα ονόματά τους, περιγράφοντάς τους ανάλογα με τα ρούχα που φορούσαν ή τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βίντεο που ανάρτησε το CNN, ο Μπέσεντ ακούγεται να λέει «Εσείς με τα γκρίζα μαλλιά», δείχνοντας με το δάχτυλο έναν δημοσιογράφο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Στη συνέχεια αστειεύτηκε λέγοντας: «Όχι, δεν έχετε γκρίζα μαλλιά, εντάξει», με τον δημοσιογράφο να προχωρά αμέσως στην ερώτησή του.. Στη συνέχεια, ο υπουργός Οικονομικών έδωσε τον λόγο σε άλλη δημοσιογράφο, αναφερόμενος στο ροζ σακάκι που φορούσε, προκαλώντας εκ νέου αμηχανία στους παρευρισκόμενους. «Εσύ με το ροζ» ακούγεται να λέει ενώ ακολούθησε κι ένας με γυαλιά.