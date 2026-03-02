Κόσμος

Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε την έδρα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν

Οι Ισραηλινοί είχαν διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι
Γράφημα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) με τη στοχοποίηση της έδρας της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν στην Τεχεράνη
Γράφημα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) με τη στοχοποίηση της έδρας της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν στην Τεχεράνη / πηγή φωτογραφίας ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) του Ιράν στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η πολεμική αεροπορία (σ.σ. του Ισραήλ) έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, παραθέτοντας σύνδεσμο προς γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.

Κόσμος
