Ο στρατός του Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε την έδρα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα ότι «έπληξε και κατέστρεψε» την έδρα της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (IRIB) του Ιράν στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης.

«Πριν από λίγο, η πολεμική αεροπορία (σ.σ. του Ισραήλ) έπληξε και κατέστρεψε το κέντρο επικοινωνιών του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του, παραθέτοντας σύνδεσμο προς γράφημα που εικονίζει το κτίριο στο οποίο έδρευε η IRIB, σε περιοχή από όπου είχε διατάξει λίγο νωρίτερα να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι άμαχοι.