Ό,τι γίνεται στο Βέγκας, δεν… μένει στο Βέγκας: Ιδού η υψηλότερη κατασκευή από 3D εκτυπωτή

Χρησιμοποιώντας 225 «3D τσιμεντόλιθους» και 1.148 φύλλα αλουμινίου, τεχνικοί της Dimensional Innovations έφτιαξαν την υψηλότερη στον κόσμο κατασκευή από τρισδιάστατο (3D) εκτυπωτή. Ο αναμνηστικός δαυλός ήταν παραγγελία για την ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου Las Vegas Raiders και το καινούργιο Allegiant Stadium που βρίσκεται στο Λας Βέγκας.

Για να ολοκληρώσει την εννεαώροφη κατασκευή από 3D εκτυπωτή στο Λας Βέγκας, η ομάδα στην Dimensional Innovations χρησιμοποίησε μια μεγάλης κλίμακας μηχανή LSAM ώστε να δώσει σχήμα στον δαυλό με το ελάχιστο των αποβλήτων. Οι 225 «3D τσιμεντόλιθοι» είναι από ίνες άνθρακα και τα 1.148 φύλλα αλουμινίου επιτρέπουν στην εξωτερική επιφάνεια του δαυλού να αντανακλά το φως.

The Las Vegas Raiders’ Memorial Torch Is the World’s Tallest 3D Printed Structure https://t.co/Ic6B7hCzD2