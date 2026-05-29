WSJ: Ιρανός επιχειρηματίας έδωσε στους Φρουρούς της Επανάστασης 850 εκατ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα

Ο Ιρανός δισεκατομμυριούχος Μπαμπάκ Ζαντζάνι στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, φέρεται να συνδέεται με δίκτυο χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση των Φρουρών της Επανάστασης και την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Ο μεγιστάνας Μπαμπάκ Ζαντζάνι, γνωστός για την ικανότητά του να παρακάμπτει διεθνείς περιορισμούς και κυρώσεις κατάφερε και πραγματοποίησε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης, στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, σύμφωνα με έκθεση της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal και στοιχεία από διωκτικές αρχές, μέσω ενός και μόνο λογαριασμού πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές ύψους περίπου 850 εκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι συναλλαγές, που περιλαμβάνουν καταθέσεις και αναλήψεις, πραγματοποιήθηκαν παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους εσωτερικούς ερευνητές του Binance και οδήγησαν σε διοχέτευση περίπου 425 εκατομμυρίων δολαρίων στον ιρανικό στρατό, ανέφερε η Journal, επικαλούμενη έγγραφα της Binance, αξιωματούχους επιβολής του νόμου και άλλες πηγές που είναι εξοικειωμένες με τη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός δικτύου λογαριασμών που λειτουργούσαν από τις ίδιες συσκευές από τον Ζαντζάνι και τους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένης της αδερφής του, του συντρόφου του και ενός διευθυντή μιας από τις εταιρείες του Ζαντζάνι.

Ο Ζαντζάνι αποτελεί εδώ και καιρό βασικό πρόσωπο στα δίκτυα αποφυγής κυρώσεων του Ιράν. Καταδικάστηκε σε θάνατο από τις ιρανικές αρχές το 2016 για υπεξαίρεση. Η ποινή του μετατράπηκε το 2024. Ωστόσο, ο Ζαντζάνι παραμένει μπλεγμένος σε δημόσια διαμάχη με την κεντρική τράπεζα του Ιράν, η οποία τον κατηγόρησε ότι δεν αποπλήρωσε τα κλεμμένα δισεκατομμύρια, και τον Δεκέμβριο δημοσίευσε διευθύνσεις πορτοφολιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επέτρεψαν σε εξωτερικούς αναλυτές κρυπτονομισμάτων να αποκαλύψουν ένα πολύπλοκο σχέδιο αποφυγής κυρώσεων, με επίκεντρο το ιρανικό χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Nobitex.

Λέγεται ότι το δίκτυο του Ζαντζάνι διευκόλυνε τη μεταφορά μέσω της Binance άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία επισημάνθηκε εσωτερικά τον περασμένο Νοέμβριο, «μεταφέροντας από Κινέζους πελάτες σε ψηφιακά πορτοφόλια που χρησιμοποιούνται από το Ιράν για τη χρηματοδότηση των πληρεξουσίων του». Η Journal ανέφερε νωρίτερα φέτος ότι η Binance διέλυσε την ομάδα που ερευνούσε αυτή τη ροή μετρητών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ξένοι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου που παρακολουθούσαν δισεκατομμύρια δολάρια που διέρχονταν μέσω λογαριασμών της Binance προς ιρανικές οντότητες που συνδέονται με το καθεστώς έχουν εντοπίσει συναλλαγές «μόλις και αυτόν τον μήνα».

Η Binance, η οποία έχει μηνύσει την Journal για προηγούμενες αναφορές της, επέμεινε ότι οι συναλλαγές που φέρεται να συνδέονται με τον Ιρανό μεγιστάνα «δεν έχουν καμία σχέση» με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων και ότι «η Binance έχει μηδενική ανοχή για παράνομη δραστηριότητα στην πλατφόρμα της».

Η Binance είναι κύριος υποστηρικτής της κρυπτογραφικής επιχείρησης της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial.