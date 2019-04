Ο Τίλερσον δεν ήταν αρκετός! Απέλυσε ξανά υπουργό μέσω twitter ο Τραμπ

Με μια ανάρτηση στο twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά ανακοίνωσε την… απόλυση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Κίρστεν Νίλσεν. Το ίδιο είχε κάνει πριν από μερικούς μήνες με τον τότε υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του, Ρεξ Τίλερσον.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε με το tweet του την πληροφορία που είχε μεταδώσει νωρίτερα το CBS News για την παραίτηση της Νίλσεν. «Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κίρστεν Νίλσεν θα αποχωρήσει από τη θέση της και θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τις υπηρεσίες της», ήταν η πρώτη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service….

Στη δεύτερη έκανε γνωστό ότι Κέβιν ΜακΑλίναν, νυν διευθυντής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων θα αναλάβει μεταβατικός υπουργός Εσωτερικών Ασφαλείας. «Είμαι βέβαιος ότι ο Κέβιν θα κάνει σπουδαία δουλειά».

….I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019