Ο Τραμπ «αδειάζει» την Γκάμπαρντ: «Κάνεις λάθος πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο»

Εσωτερικός «πόλεμος» στις ΗΠΑ για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να «αδειάζει» ξανά μέσα σε λίγες ημέρες την Διευθύντρια των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (DNI), Τούλσι Γκάμπαρντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (20.06.25) ότι η Τούλσι Γκάμπαρντ έκανε λάθος όταν είπε πως δεν υπάρχουν στοιχεία πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, που είχαν ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος από την επικεφαλής τους, ότι η Τεχεράνη δεν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, μιλώντας με δημοσιογράφους σε αεροδρόμιο στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ.

«Κάνει λάθος», είπε ο Τραμπ.

Israel-Iran War:



Trump Says Tulsi Gabbard Was ‘Wrong’ on Iran Nuke Program



US President Donald Trump criticises Tulsi Gabbard’s stance on Iran, admits even his own intelligence community got it wrong.#IranIsraelConflict #IsraeliranWar #Trump #TulsiGabbard #nuclear pic.twitter.com/qh4x4eFgIS