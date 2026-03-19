Κόσμος

Ο Τραμπ άφησε «κόκαλο» την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας: Ούτε εσείς μας είπατε για το Περλ Χάρμπορ

Αίσθηση και αμηχανία προκάλεσε η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε ρεπόρτερ που τον ρώτησε, «γιατί δεν ενημερώσατε τους συμμάχους πριν επιτεθείτε στο Ιράν»
Σαναέ Τακαΐτσι και Ντόναλντ Τραμπ / Reuters

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο στο γιατί δεν ενημερώθηκε η Ιαπωνία για την επίθεση στο Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, και με μεγάλη άνεση ανέφερε: «Γιατί δεν μου είπατε για το Περλ Χάρμπορ;»

Με τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν τη συνέντευξη να μένουν άφωνοι, σίγουρα ο δημοσιογράφος που ρώτησε το γιατί δεν ενημερώθηκαν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ όπως η Ιαπωνία για την επίθεση στο Ιράν, μετάνιωσε την ερώτηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διάλογος που έκανε του πάντες να χλωμιάσουν και την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας να μην ξέρει τι να απαντήσει ήταν:

-Δημοσιογράφος: Γιατί δεν ενημερώσατε τους συμμάχους πριν επιτεθείτε στο Ιράν;

-Τραμπ: Θέλαμε το στοιχείο του αιφνιδιασμού – ποιος ξέρει καλύτερα από τον αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Γιατί δεν μας είπατε για το Περλ Χάρμπορ;

 

Η ερώτηση φάνηκε να έγινε καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και ημέρες κατηγορεί τους συμμάχους του ότι θα έπρεπε να βοηθούν τις ΗΠΑ στην επιχείρηση αυτή ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει πει πολλές φορές ότι οι σύμμαχοι προστατεύονται για πολλά χρόνια από τις ΗΠΑ και όταν χρειάστηκε δεν στάθηκαν δίπλα του, όχι ότι το έχει ανάγκη καθώς δηλώνει υπερέθνος, αλλά γιατί θα έπρεπε να συνδράμουν τη χώρα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo