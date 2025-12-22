Ο Τραμπ ανακοίνωσε σχέδιο για νέα θωρηκτά, 100 φορές πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Τα σχέδιά του για την κατασκευή μίας νέας σειράς από θωρηκτά πολεμικά πλοία, τα πλέον ισχυρά στα αμερικανικά χρονικά, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (23.12.2025, ώρα Ελλάδας).

Κάνοντας λόγο για «Χρυσό Στόλο» ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα νέα θωρηκτά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα είναι μεγαλύτερα, ταχύτερα και 100 φορές (!) πιο ισχυρά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στη χώρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τα νέα πλοία θα έχουν εκτόπισμα από 30.000 έως 40.000 τόνους, και θα ναυπηγηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά ναυπηγεία.

Θα είναι εξοπλισμένα με όπλα και πυραύλους «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», υπερηχητικά συστήματα, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (rail guns), πυραύλους cruise και «τα πιο εξελιγμένα λέιζερ στον κόσμο».

Ο Τραμπ υποστήριξε, επίσης, ότι τα πλοία θα διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους.

Όπως ανέφερε, «το Πολεμικό Ναυτικό θα ηγηθεί του σχεδιασμού αυτών των πλοίων μαζί με εμένα, γιατί είμαι ένας πολύ αισθητικός άνθρωπος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι το έργο θα ξεκινήσει με την κατασκευή δύο τέτοιων θωρηκτών και τελικά θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει 20 έως 25 νέα πλοία.

Στο πλευρό του Προέδρου των ΗΠΑ βρέθηκαν ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας.

President Trump Makes an Announcement with the Secretary of War and the Secretary of the Navy https://t.co/34nBS6OHG8 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Η ανακοίνωση έρχεται σε μία περίοδο έντονης αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην Καραϊβική, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση στον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.