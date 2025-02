Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επίσκεψη Ζελένσκι την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον για να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη (26.02.2025) με δηλώσεις του ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή ()28.02.2025) για να υπογράψει την περίφημη συμφωνία για ορυκτά σπάνιων γαιών και για άλλα ζητήματα.

Τη δήλωση αυτή για την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, την έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Η αναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών την Παρασκευή φαινόταν να βρίσκεται στον «αέρα», καθώς ο Ζελένσκι έκανε λόγο νωρίτερα την Τετάρτη για μία «αρχή» και «συμφωνία – πλαίσιο» για τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξαν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι μία αρχή, δεν είναι παρά μία συμφωνία – πλαίσιο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Κίεβο, η οποία – όπως σημείωσε ο Ζελένσκι – μπορεί να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για τη διασφάλιση μία βιώσιμης και δίκαιης ειρήνης.

«Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι μία μεγάλη επιτυχία ή απλώς να εξαφανισθεί», εξήγησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες μας με τον πρόεδρο Τραμπ», τον οποίο ελπίζει να συναντήσει την Παρασκευή.

