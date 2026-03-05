Ο Τραμπ ανακοίνωσε την παραίτηση της Κρίστι Νοέμ από τη θέση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (5/3/26) ότι η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ θα παραιτηθεί στο τέλος του μήνα, μετά από ένα χρόνο στην θέση της και ότι ο Γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μούλιν, Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα, θα την αντικαταστήσει.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν, θα αναλάβει τη θέση του Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι η Κρίστι Νοέμ, η οποία, όπως είπε, «μας έχει υπηρετήσει καλά», θα αναλάβει έναν νέο ρόλο με την ονομασία «The Shield of the Americas».

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε αυτή τη θέση ως μια θέση που θα ηγηθεί της «νέας μας πρωτοβουλίας για την ασφάλεια στο δυτικό ημισφαίριο».

Η Νοέμ είχε χάσει και ξανακερδίσει την εύνοια του Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας της, αλλά τα σχόλιά της αυτή την εβδομάδα ενώπιον των νομοθετών σχετικά με μια διαφημιστική καμπάνια και το αν ο Τραμπ την είχε εγκρίνει, εξόργισαν τον πρόεδρο και την έσπρωξαν στο χείλος του «γκρεμού».

Στις ακροάσεις του Κογκρέσου την Τρίτη και την Τετάρτη, οι νομοθέτες ρώτησαν επίσης τη Νοέμ για μια διαφημιστική καμπάνια αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβλεψε και η οποία προέτρεπε όσους βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ να απελαθούν εθελοντικά. Η διαφημιστική καμπάνια, η οποία ήταν κυρίως στα αγγλικά, είχε ως πρωταγωνίστρια τη Νοέμ . Σύμφωνα με την AdImpact, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έχει δαπανήσει σχεδόν 80 εκατομμύρια δολάρια για την προβολή αυτών των διαφημίσεων από τις αρχές του 2025, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος παραγωγής.

Η Νοέμ δήλωσε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος ενέκρινε την πανάκριβη διαφημιστική καμπάνια, ισχυρισμό που ο Λευκή Οίκος αρνήθηκε.

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ενέκρινε διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων. Απολύτως όχι», δήλωσε αξιωματούχος της Λευκής Οίκου στο NBC News την Πέμπτη.

Ως υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, η Νοέμ έχει επιβλέψει μια εθνική εκστρατεία για την ενίσχυση των απελάσεων μεταναστών και την καταστολή άλλων μορφών μετανάστευσης, μία από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ.

Ωστόσο, οι ενέργειες της κυβέρνησης στη Μινεάπολη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής χιλιάδων ομοσπονδιακών στρατευμάτων για την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων με τη χρήση, σε ορισμένες περιπτώσεις, βίαιων τακτικών, οδήγησαν σε έντονη κριτική από τα δύο κόμματα για την ηγεσία της Νοέμ στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.