Ο Τραμπ απαιτεί να δοθεί το όνομά του σε σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο για να αποδεσμεύσει κονδύλια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει η φήμη του να μείνει ανεξίτηλη και ζητά να δοθεί το όνομά του σε σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο για να αποδεσμεύσει κονδύλια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να αποδεσμεύσει τους ομοσπονδιακούς πόρους που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ενός τεράστιου έργου υποδομής στη Νέα Υόρκη, τους οποίους έχει παγώσει ο ίδιος, εφόσον ο σιδηροδρομικός σταθμός Πεν και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες πάρουν το όνομά του, μετέδωσαν χθες, Πέμπτη, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο δισεκατομμυριούχος, που διαθέτει έναν πύργο στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης ο οποίος έχει το όνομά του, επιδιώκει να αφήσει το στίγμα του στις ΗΠΑ με τρόπο που δεν έχει προσπαθήσει κανείς από τους προκατόχους του.

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους το CNN και το NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να δοθεί το όνομά του στα δύο πιο πολυσύχναστα μέρη της χώρας: τον σιδηροδρομικό σταθμό Πεν στη Νέα Υόρκη και το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα μέσα αυτά μετέδωσαν ότι ο Τραμπ έκανε την πρόταση αυτή στον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία και γερουσιαστή της Νέας Υόρκης Τσακ Σούμερ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να αποδεσμεύσει τα περισσότερα από 16 δισεκ. δολάρια, τα οποία έχει παγώσει η κυβέρνησή του, για ένα έργο κατασκευής μιας νέας, υπόγειας σιδηροδρομικής σήραγγας και την αποκατάσταση μιας ήδη υπάρχουσας μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι.

Οι δύο πολιτείες έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων και σήμερα πρόκειται να εξετάσει το ζήτημα δικαστής.

Ο Σούμερ απέρριψε την πρόταση Τραμπ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, με το CNN να διευκρινίζει ότι η πρόταση του έγινε τον προηγούμενο μήνα.

Από την πλευρά της η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παρουσιάσει στον Αμερικανό πρόεδρο την «αντιπρότασή» της, εμφανίζοντας τον Πύργο Τραμπ στο Μανχάταν να έχει μετονομαστεί σε Πύργο Χόκαλ.

Συνήθως τα ονόματα προέδρων των ΗΠΑ δίνονται σε κτίρια ή υποδομές μόνο αφού αυτοί έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα ή μετά τον θάνατό τους.

Τον Δεκέμβριο το διοικητικό συμβούλιο που διόρισε ο Τραμπ στο πολιτιστικό Κέντρο Κένεντι (Kennedy Center) στην Ουάσινγκτον ψήφισε να αλλάξει το όνομά του σε Κέντρο Τραμπ- Κένεντι.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για την κατασκευή μιας «Αψίδας της Ανεξαρτησίας», αντίστοιχης με την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, και έχει ξεκινήσει τα έργα για την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, αφού κατεδάφισε την ανατολική πτέρυγα του ιστορικού κτιρίου.

Πρόσφατα ο Ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε την κατασκευή μιας νέας γενιάς πολεμικών πλοίων μεγάλου μεγέθους που θα φέρουν το όνομά του, θα είναι δηλαδή γνωστά ως «κλάσης Τραμπ».

Εξάλλου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την εξετάζει την έκδοση αναμνηστικού νομίσματος που θα φέρει το πορτρέτο του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει να εμφανίζεται το πρόσωπο ενός εν ενεργεία ή εν ζωή προέδρου στα νομίσματα.