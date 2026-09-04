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Τραγικές οι συνέπειες του καύσωνα στη Γαλλία: Κατέγραψε 7.000 πλεονάζοντες θανάτους μέχρι και τον Ιούλιο

Oι θάνατοι αφορούν κυρίως ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους και απομονωμένοι σε μεγάλες πόλεις
Γαλλία καύσωνας
Θερμοκρασίες - ρεκόρ στη Γαλλία / REUTERS/Tom Nicholson
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Μεγάλες είναι οι συνέπειες του καύσωνα που σάρωσε φέτος την Δυτική Ευρώπη, αφού όπως ανακοίνωσε η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, καταγράφηκαν περίπου 7.000 πλεονάζοντες θάνατοι από τις αρχές του έτους μέχρι και το τέλος Ιουλίου, προσθέτοντας ότι τα τελικά στοιχεία θα διατεθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το υπουργείο της Γαλλίας μάλιστα είχε εκτιμήσει τον αριθμό των πλεοναζόντων θανάτων από τον καύσωνα από τις 17 Ιουνίου ως τις 2 Ιουλίου σε 5.764.

«Υποφέρουμε από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα εδώ και τρεις μήνες. Υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που μπορούμε να κάνουμε: το σύστημα υγείας αντέχει και έχουμε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 7.000 νεκρούς ως το τέλος Ιουλίου», δήλωσε η Ριστ στο δίκτυο France 2.

Όπως είπε η υπουργός, οι θάνατοι αφορούν κυρίως ανθρώπους που ζούσαν μόνοι τους και απομονωμένοι σε μεγάλες πόλεις.

Συγκρίνοντας τον αριθμό αυτόν με τους σχεδόν 15.000 θανάτους που είχε προκαλέσει ο καύσωνας το 2003, η Ριστ σχολίασε ότι «πιθανόν να υπάρχουν λιγότεροι πλεονάζοντες θάνατοι σε οίκους ευγηρίας» και ότι «τα πήραμε τα μαθήματά μας με καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες και κλιματιζόμενα δωμάτια».

Η υπουργός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να γίνουν όσο αναμένεται η δημοσιοποίηση των οριστικών στοιχείων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

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