Κόσμος

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκαν ακόμη δύο σοροί, στους 12 οι νεκροί – Αγωνία για 16 αγνοούμενους

Και οι δύο σοροί ανήκουν σε γυναίκες - Ξεκίνησαν οι διαδικασίες ταυτοποίησής τους
Πλοίο ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην Κερύνεια
Πλοίο ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην Κερύνεια / REUTERS
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Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Ουστέλ ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά μετά το ναυάγιο στην Κερεύνεια, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR, ανήκουν και οι δύο σε γυναίκες. Πρόσθεσε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Τεχνικά συνεργεία και υποβρύχια συστήματα επιχειρούν γύρω από το ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Εκτός από τα στρατιωτικά πλοία και σκάφη της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνδράμουν στρατιωτικά αεροσκάφη, drones και ελικόπτερα που έχουν σταλεί από την Τουρκία.

Οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να περιμένουν με αγωνία κάτω από σκηνές που έχουν στηθεί στην είσοδο του λιμανιού της κατεχόμενης Κερύνειας.

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Κερύνειας και Τασουτσού στη Μερσίνα. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρηση από την Κερύνεια, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου.

Στην προσπάθειά του να επιστρέψει στο λιμάνι, ανετράπη. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.

To ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε ανοικτά της Κερύνειας την Κυριακή (30/8/2026) κατάφεραν και εντόπισαν οι Αρχές σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

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