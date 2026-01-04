Ο Τραμπ απειλεί την Ροντρίγκεζ πως θα «πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο» αν δεν «κάνει το σωστό» στη Βενεζουέλα

Ευθείες απειλές εξαπέλυσε σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς την προσωρινή πρόεδρο στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χαρακτηριστικά πως η Ντέλσι Ροντρίγκεζ «θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Νικολάς Μαδούρο» αν δεν κάνει «αυτό που είναι σωστό» για τη Βενεζουέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιοδικό The Atlantic «η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό» και εξέφρασε την άποψη πως «η Βενεζουέλα είναι χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη».

Να σημειωθεί πως ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε σήμερα την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, την επόμενη μέρα της σύλληψης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

Διαβάζοντας μια ανακοίνωση, ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζητώντας την απελευθέρωση του Μαδούρο, ο στρατηγός Παντρίνο καταδίκασε επίσης την «εν ψυχρώ» δολοφονία ενός μέρους της ομάδας ασφάλειάς του.

Ένα μεγάλο μέρος της ομάδας ασφαλείας του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας σκοτώθηκε κατά την αμερικανική επιδρομή που οδήγησε στη σύλληψή του το Σάββατο, διευκρίνισε σήμερα το πρωί ο υπουργός Άμυνας, χωρίς να δώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Στην τηλεοπτική του δήλωση παράλληλα, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Παράλληλα ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, καθώς περιβαλλόταν από ένοπλους στρατιωτικούς, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να «επανέλθουν τις δραστηριότητές τους» και να μην «ενδώσουν στον φόβο», την επομένη της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.

«Καλώ τον λαό της Βενεζουέλας να επανέλθει στις οικονομικές, επαγγελματικές και πάσης φύσεως δραστηριότητές του, καθώς και τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες μέσα στις επόμενες ημέρες, και την πατρίδα να επανέλθει στη συνταγματική της πορεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για «ειρήνη και τάξη και να μην ενδώσουν στους πειρασμούς του ψυχολογικού πολέμου, στην απειλή και στον φόβο που θέλουν να μας επιβάλουν».