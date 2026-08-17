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Ο Τραμπ απειλεί το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα το βομβαρδίσουμε ανελέητα, αν μπει στη μέση για το Ιράν»

Στο επίκεντρο οι συνομιλίες Μουσκάτ και Τεχεράνης για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό
Ντόναλντ Τραμπ, ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Πηγή φωτογραφίας: Annabelle Gordon / REUTERS)
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Νέα προειδοποίηση με αποδέκτη το Ομάν απηύθυνε τη Δευτέρα (17.08.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ακόμη και με στρατιωτική δράση εάν η χώρα εμποδίσει τις επιδιώξεις των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν και το Μουσκάτ διεξάγουν εδώ και εβδομάδες συνομιλίες για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χωρίς τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δεχθούν το Ομάν να αποτελέσει εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι επαφές της χώρας με το Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ανεβάζουν περαιτέρω τους τόνους γύρω από το μέλλον της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου.

«Θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς»

«Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο του Fox News Τρέι Γινγκστ, σύμφωνα με ανάρτηση του τελευταίου στην πλατφόρμα X.

Η δήλωση έγινε σε απάντηση ερώτησης σχετικά με τις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ, στις οποίες δεν συμμετέχουν οι ΗΠΑ.

Η τοποθέτηση Τραμπ συνιστά ευθεία προειδοποίηση προς το Μουσκάτ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαβουλεύσεις για τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό αποκτούν ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα.

Οι συνομιλίες Ομάν – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ομάν και το Ιράν πραγματοποιούν εδώ και εβδομάδες επαφές σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, χωρίς τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον.

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αμερικανικής κυβέρνησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να καθιστά σαφές ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί κινήσεις που, κατά την εκτίμησή του, θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που εξυπηρετεί τις αμερικανικές επιδιώξεις.

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