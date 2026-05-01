Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά της ΕΕ στο 25%

Αυξάνει στους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την ΕΕ στο 25%, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με μια εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με τις ΗΠΑ.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι, με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρως συμφωνημένη εμπορική μας συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοκίνητα και φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή (01.05.2026) σε ανάρτηση στα social media. «Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%», ανέφερε.

Ο Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει για τη εμπορική συμφωνία τον περασμένο Ιούλιο. Η συμφωνία προέβλεπε δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είχαν προηγουμένως επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν το εμπορικό πλαίσιο, γνωστό ως Συμφωνία του Τέρνμπερι, που πήρε το όνομά του από το γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Σκωτία.

Ωστόσο, η ισχύς της συμφωνίας του 2025 τέθηκε για πρώτη φορά υπό αμφισβήτηση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε φέτος ότι ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν είχε τη νομική εξουσία να κηρύξει οικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιβάλει δασμούς στα προϊόντα της ΕΕ.

Η αρχική συμφωνία προέβλεπε ανώτατο όριο δασμών 15% για τα εμπορεύματα από την ΕΕ, αλλά η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου μείωσε το ποσοστό αυτό στο 10%, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ θέσπισε μια νέα σειρά εισαγωγικών δασμών βάσει άλλων νόμων. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται εν μέσω ερευνών σχετικά με τις εμπορικές ανισορροπίες και τους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, με σκοπό την επιβολή ενός νέου δασμολογικού καθεστώτος, το οποίο θα μπορούσε τελικά να θέσει σε κίνδυνο παραβίασης τη συμφωνία με την ΕΕ.

Η ΕΕ είχε δηλώσει ότι αναμενόταν η διμερής συμφωνία να εξοικονομήσει στους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων περίπου 500 έως 600 εκατομμύρια ευρώ (585 έως 700 εκατομμύρια δολάρια) το μήνα. Η αξία του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ ανήλθε σε 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ (2 τρισεκατομμύρια δολάρια) το 2024, ή κατά μέσο όρο 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ Eurostat.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. «Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην Κοινή Δήλωση — ακριβώς όπως η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις. Τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις των δασμών πέραν του σαφούς και συνολικού ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως.»

Η ανάρτηση

Με χαρά ανακοινώνω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 25%. Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβληθεί δασμός.

Πολλά εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ΡΕΚΟΡ στην ιστορία της κατασκευής αυτοκινήτων και φορτηγών. Αυτά τα εργοστάσια, στα οποία θα απασχολούνται Αμερικανοί εργαζόμενοι, θα ανοίξουν σύντομα — Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αμερική! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε.