Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία επειδή δεν του άρεσε ο τρόπος που του μίλησε η «πρωθυπουργός»

Τον απίστευτο λόγο για τον οποίο αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι διέταξε νέα αύξηση 9% στους δασμούς κατά της Ελβετίας, επικαλούμενος τον τρόπο με τον οποίο του μίλησε Ελβετή αξιωματούχος, η οποία τον κάλεσε να ανακαλέσει την επιβολή των μέτρων.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεώρησε τον τόνο της Καρίνα Κέλερ-Σούτερ, μέλους του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετίας – την οποία, εσφαλμένα, αποκάλεσε «πρωθυπουργό» – «επαναλαμβανόμενο» και «επιθετικό».

Η Ελβετία δεν διαθέτει πρωθυπουργό ούτε εκτελεστικό πρόεδρο. Η χώρα διοικείται συλλογικά από επταμελές Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

Trump said he raised tariffs on Switzerland because he didn’t like how the Swiss “prime minister” spoke to him.



Switzerland doesn’t have a prime minister.



That's where we are. pic.twitter.com/zZM8utyDNa
February 11, 2026

«Έβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την Πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική, αλλά πολύ επιθετική. Έλεγε: “Κύριε, είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι απάντησε στην Ελβετή αξιωματούχο πως, παρά το μικρό μέγεθος της χώρας, η Ελβετία παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα 42 δισ. δολαρίων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

«“Όχι, όχι, είμαστε μια μικρή χώρα”. Ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο, οπότε ήταν 30%. Και δεν μου άρεσε πραγματικά ο τρόπος που μας μίλησε και έτσι, αντί να της δώσω μείωση, το ανέβασα στο 39%», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελβετία δεν κατέβαλλε καθόλου δασμούς, ενώ εξήγαγε προϊόντα στις ΗΠΑ «σε βαθμό που δεν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει».

Παρόμοιες δηλώσεις είχε κάνει λίγες εβδομάδες νωρίτερα στο World Economic Forum στο Νταβός, όπου εμφανίστηκε αβέβαιος για το εάν η Ελβετία διαθέτει πρωθυπουργό ή πρόεδρο.