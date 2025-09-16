O Τραμπ διαβεβαιώνει πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ – Δεν αποκλείει νέες επιθέσεις ο Νετανιάχου

Σε διαφορετικά μονοπάτια φαίνεται πως κινούνται οι δύο σύμμαχοι, Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με τις επιδρομές που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στο Κατάρ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τη Δευτέρα (15.09.2025) ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα δώσει ξανά εντολή για νέο βομβαρδισμό, μετά την ισραηλινή επιδρομή που εξαπέλυσε στο Κατάρ, κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς: από την επίθεση στη Ντόχα σκοτώθηκαν ο γιος του επικεφαλής διαπραγματευτή της οργάνωσης, Χαλίλ αλ Χάγια, ο επικεφαλής του γραφείου του, 3 σωματοφύλακες, καθώς και αστυνομικός.



«Δεν θα πλήξει το Κατάρ» ξανά, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, την ίδια στιγμή που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αρνούνταν τη συγκεκριμένη πρόταση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ιερουσαλήμ, αρνήθηκε να αποκλείσει νέες επιδρομές στο Κατάρ.

«Ο Τραμπ γνώριζε για το χτύπημα στη Ντόχα»

Χθεσινό δημοσίευμα του Axios αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για το επικείμενο χτύπημα κατά της Ντόχα από τον στρατό του Ισραήλ.

Το Axios γράφει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο 51 λεπτά πριν από την επίθεση.

«Ο Τραμπ δεν είπε όχι», λένε οι Ισραηλινές πηγές και επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρκετή ώρα να σταματήσει την επίθεση αν το ήθελε.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δοθεί η ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει την επίθεση.