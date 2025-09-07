Ο Τραμπ δηλώνει έτοιμος για νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία μετά το χτύπημα στο Κίεβο – «Ξεγράφει» τον Πούτιν

Έτοιμος να προχωρήσει στη δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, για τον πόλεμο στην Ουκρανία δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (07.09.2025) από τον Λευκό Οίκο. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη νύχτα η Μόσχα εξαπέλυσε τη σφοδρότερη επίθεση από την έναρξη της εισβολής.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι ανέμενε την απόφασή του ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχω κανένα μήνυμα προς τον Πρόεδρο Πούτιν. Ξέρει ποια είναι η θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, εμείς είτε θα είμαστε ευχαριστημένοι είτε δυσαρεστημένοι, και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε να συμβαίνουν πράγματα», είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Μετά τη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) αυτή την εβδομάδα, όπου ο Βλαντίμιρ Πούτιν στάθηκε στο πλευρό του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ρωσία «φαίνεται πως χάθηκε» προς όφελος της Κίνας.

Το σκληρότερο χτύπημα της Μόσχας

Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο απολογισμός των σφοδρότερων ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές στην Ουκρανία την περασμένη νύχτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κτίριο όπου στεγάζεται η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο, υπέστη ζημιές από τη χωρίς προηγούμενο νυχτερινή αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία, με περισσότερα από 800 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους. Από τα πλήγματα σε όλη τη χώρα σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο από αυτούς στην πρωτεύουσα.

WATCH: @TreyYingst reports from Ukraine after Russia hits Kyiv with the largest air attack since the war began. pic.twitter.com/vjLMzP4p67 — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

BREAKING: Peace talks flicker after Russian forces bombard Ukraine’s capital city with hundreds of drones and missiles, killing at least two people and injuring several others. pic.twitter.com/gUe23VxyF2 — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

Λίγες ώρες μετά, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αναφέρει σε συνέντευξή του νωρίτερα την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξετάζουν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερογενών δασμών στη Ρωσία, με την ελπίδα ότι μία οικονομική «κατάρρευση» θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ο ίδιος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μίλησαν στις 5 Σεπτεμβρίου με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε μαζί του για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε από την Ευρώπη περισσότερη οικονομική πίεση στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Τραμπ κάλεσε, επίσης, τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση στην Κίνα.

Η Ρωσία ήδη βρίσκεται υπό ασφυκτικές κυρώσεις από ΗΠΑ και Ευρώπη, ωστόσο έχει βρει αγοραστές για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.