Ο Τραμπ δίνει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Ερνάντες – Είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών

Μια εντυπωσιακή ανατροπή σε υπόθεση που είχε σημαδέψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ονδούρα. Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος το 2024 είχε καταδικαστεί σε 45 χρόνια κάθειρξη επειδή διευκόλυνε τη μαζική μεταφορά κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα μετά από χάρη που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανακοίνωση έκανε η σύζυγός του, Άνα Γκαρσία, μιλώντας για «το τέλος τεσσάρων χρόνων πόνου και αναμονής» και ευχαριστώντας δημόσια τον Ντόναλντ Τράμπ. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ, ο Ερνάντες εγκατέλειψε το σωφρονιστικό ίδρυμα λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά τη σύλληψή του, η οποία είχε γίνει λίγο μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποφυλάκιση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στηρίξει ανοιχτά τον συντηρητικό υποψήφιο Νάσρι Ασφούρα. Εκείνος αντιμετωπίζει τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα σε μια αναμέτρηση ιδιαιτέρως αμφίρροπη, με τους δύο μονομάχους να κινούνται κοντά στο 40%.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ χρόνων του στην εξουσία (2014-2022), ο Ερνάντες είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον, ενώ οι Αμερικανοί εισαγγελείς τον κατηγορούσαν ότι μετέτρεψε την Ονδούρα σε «ναρκοκράτος». Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι επέτρεψε σε καρτέλ να χρησιμοποιούν τη χώρα ως κόμβο μεταφοράς ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα χρηματισμούς.

Ο ίδιος έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι η καταδίκη του ήταν «παράνομη» και πολιτικά υποκινούμενη.

Η χορήγηση προεδρικής χάρης σε μια τόσο βαριά καταδικασμένη προσωπικότητα αναμένεται τώρα να ενισχύσει τις αντιδράσεις, σε μια στιγμή που η πολιτική σκηνή της Ονδούρας είναι πιο διχασμένη από ποτέ.