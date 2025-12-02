Κόσμος

Ο Τραμπ δίνει χάρη στον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Ερνάντες – Είχε καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πίσω από τα κάγκελα, ο πρώην αρχηγός του κράτους απελευθερώνεται χάρη σε προεδρική χάρη, σε μια στιγμή που η Ονδούρα βρίσκεται σε προεκλογικό «βρασμό»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Μια εντυπωσιακή ανατροπή σε υπόθεση που είχε σημαδέψει τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ονδούρα. Ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, ο οποίος το 2024 είχε καταδικαστεί σε 45 χρόνια κάθειρξη επειδή διευκόλυνε τη μαζική μεταφορά κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα μετά από χάρη που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανακοίνωση έκανε η σύζυγός του, Άνα Γκαρσία, μιλώντας για «το τέλος τεσσάρων χρόνων πόνου και αναμονής» και ευχαριστώντας δημόσια τον Ντόναλντ Τράμπ. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών των ΗΠΑ, ο Ερνάντες εγκατέλειψε το σωφρονιστικό ίδρυμα λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά τη σύλληψή του, η οποία είχε γίνει λίγο μετά τη λήξη της δεύτερης θητείας του.

Η αποφυλάκιση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα, καθώς έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στηρίξει ανοιχτά τον συντηρητικό υποψήφιο Νάσρι Ασφούρα. Εκείνος αντιμετωπίζει τον φιλελεύθερο Σαλβαδόρ Νασράλα σε μια αναμέτρηση ιδιαιτέρως αμφίρροπη, με τους δύο μονομάχους να κινούνται κοντά στο 40%.

Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Χερνάντες
REUTERS / Fredy Rodriguez
Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Χερνάντες
Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Χερνάντες / REUTERS / Jorge Cabrera

Κατά τη διάρκεια των οκτώ χρόνων του στην εξουσία (2014-2022), ο Ερνάντες είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με την Ουάσινγκτον, ενώ οι Αμερικανοί εισαγγελείς τον κατηγορούσαν ότι μετέτρεψε την Ονδούρα σε «ναρκοκράτος». Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι επέτρεψε σε καρτέλ να χρησιμοποιούν τη χώρα ως κόμβο μεταφοράς ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα χρηματισμούς.

Ο ίδιος έχει επιμείνει επανειλημμένα ότι η καταδίκη του ήταν «παράνομη» και πολιτικά υποκινούμενη.

Η χορήγηση προεδρικής χάρης σε μια τόσο βαριά καταδικασμένη προσωπικότητα αναμένεται τώρα να ενισχύσει τις αντιδράσεις, σε μια στιγμή που η πολιτική σκηνή της Ονδούρας είναι πιο διχασμένη από ποτέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
89
82
74
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Αισιοδοξία» βλέπει ο Ζελένσκι στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αλλά φοβάται απομάκρυνση των ΗΠΑ
Από το Δουβλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρετίζει την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων και τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, εκφράζοντας όμως τον φόβο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να απομακρυνθούν από τη διαδικασία
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πούτιν διαβεβαιώνει ότι το Ποκρόφσκ της Ουκρανίας βρίσκεται «στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων» - Διαψεύδει το γεγονός το Κίεβο
«Οι εισβολείς προσπάθησαν για άλλη μια φορά να τοποθετήσουν τη σημαία τους σε συνοικία της πόλης» ανέφερε το διοικητήριο των ουκρανικών δυνάμεων
Πούτιν
Αφγανιστάν: Αγόρι 13 ετών εκτελεί τον δολοφόνο της οικογένειάς του μπροστά σε 80.000 θεατές – Ο ΟΗΕ καταγγέλει επιστροφή στις πιο σκοτεινές ημέρες των Ταλιμπάν
Ένα νέο περιστατικό «δημόσιας δικαιοσύνης» που αποτυπώνει την ταχεία κατάρρευση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς οι Ταλιμπάν πολλαπλασιάζουν τις εκτελέσεις και επιβάλλουν τη σκληρή εκδοχή της σαρία
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν
Χωρίς «είδηση» η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ – Η φωτογραφία που διέρρευσε το Κρεμλίνο
Ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.
Πούτιν
Ανανεώθηκε πριν 48 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo