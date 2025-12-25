Ο Τραμπ έδωσε ρεσιτάλ μιλώντας με παιδιά για τα Χριστούγεννα: Ο «κακός Αϊ Βασίλης» και το «όμορφο κάρβουνο»

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και ο Ντόναλντ Τραμπ την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάθισε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την Μελάνια στο Μαρ-α-Λάγκο και μίλησε τηλεφωνικώς με παιδιά στο πλαίσιο της «παρακολούθησης της πορείας του Άγιου Βασίλη» από τη NORAD που εδώ και χρόνια έχει ειδική γραμμή παρακολούθησης του αγαπημένου Αγίου των παιδιών.

Απίστευτες ατάκες και γέλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν βγήκε από τον ρόλο του πλανητάρχη ούτε στιγμή. Προσπάθησε να πείσει 8χρονη πως το κάρβουνο δεν θα ήταν τόσο κακό δώρο για να βρει στην κάλτσα της για τα Χριστούγεννα ενώ σε επικοινωνία με άλλο παιδί του είπε πως η κυβέρνησή του προστατεύει τον κόσμο από έναν «κακό Αϊ Βασίλη» που θα μπορούσε να εισβάλλει στη χώρα. Ακόμη και η Μελάνια δεν μπορούσε να πιστέψει τη διάθεση και τα όσα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον παρακολουθούσε λες και έβλεπε ταινία και κάθε τόσο γέλαγε.

Το ρεσιτάλ ξεκίνησε όταν στο τηλέφωνο βγήκε η 8χρονη Εμίλια από το Κάνσας. Ο πρόεδρος την ρώτησε τι δώρο θα ήθελε από τον Αϊ Βασίλη και εκείνη απάντησε «Όχι κάρβουνο!»

«Όχι, δεν θέλεις κάρβουνο; Λοιπόν, το κάρβουνο είναι καθαρό, όμορφο», είπε ο πρόεδρος στη μαθήτρια δημοτικού.

«Έπρεπε να το πω αυτό, συγγνώμη. Το κάρβουνο είναι καθαρό και όμορφο. Να το θυμάσαι αυτό με κάθε κόστος. Αλλά δεν θέλεις καθαρό, όμορφο κάρβουνο, σωστά;», συνέχισε.

«Όχι!» επέμεινε η Εμίλια.

.@POTUS speaks with an eight-year-old North Carolina girl who wants to know if Santa will be mad if she doesn’t leave him cookies: “I think he won’t get mad, but I think he’ll be very disappointed. Santa tends to be a little on the cherubic side.” pic.twitter.com/7zkPW8v1ds — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 24, 2025

«Τι θα ήθελες;» ρώτησε ο πρόεδρος, με τις κούκλες Barbie να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας της. «Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα τις πάρεις», είπε, πριν εκείνη προσθέσει γρήγορα ότι θέλει επίσης ρούχα και καραμέλες.

«Λοιπόν, οι καραμέλες είναι καλές. Οι καραμέλες είναι καλές… φάε όσες θέλεις. Να είσαι υγιής, εντάξει;» συνέχισε ο πρόεδρος.

Λίγο νωρίτερα, στο τηλέφωνο βγήκε η 10χρονη Τζένιφερ και η 4χρονη αδελφή της Αναστασία, από την Οκλαχόμα. Κάπως το έφερε η κουβέντα και ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία για να «πουλήσει» την δουλειά του.

«Παρακολουθούμε τον Άγιο Βασίλη σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι καλός. Ο Άγιος Βασίλης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν διεισδύει, ότι δεν μπαίνει στη χώρα μας ένας κακός Άγιος Βασίλης», ανέφερε.

«Ο Άγιος Βασίλης σας αγαπά. Ο Άγιος Βασίλης αγαπά την Οκλαχόμα, όπως κι εγώ», πρόσθεσε ο πρόεδρος, πριν υποσχεθεί στα παιδιά ότι «ο Άγιος Βασίλης θα σας φέρει το πιο όμορφο κουκλόσπιτο που έχετε δει ποτέ».

Στη συζήτηση με την 8χρονη Σαβάνα από τη Βόρεια Καρολίνα έπεσε και η αγάπη του Αγίου για τα μπισκότα.

«Θα θυμώσει αν δεν βρει μπισκότα;», αναρωτήθηκε η μικρή με τον Τραμπ να απαντά: «Θα απογοητευτεί πολύ, γιατί έχει σοβαρή όρεξη».

«Πρέπει να είσαι άτομο με υψηλό IQ», είπε ο Τραμπ σε ένα άλλο παιδί που δήλωσε ότι θέλει ένα Amazon Kindle για τα Χριστούγεννα.

Ένα νεαρό αγόρι από την Πενσιλβάνια, εν τω μεταξύ, είπε με περηφάνια στον πρόεδρο ότι βοήθησε τον 45ο και 47ο πρόεδρο να κερδίσει τη δεύτερη θητεία του.

«Ψήφισα!» είπε το αγόρι. «Στοιχηματίζω ότι η μαμά σου ψήφισε σωστά», απάντησε ο πρόεδρος.

President Trump & First Lady Melania Trump speak to American children on Christmas Eve through @NoradSanta



Track Santa as he arrives to the United States! https://t.co/DMHptTV4GQ pic.twitter.com/IsGLS1LcB9 — The White House (@WhiteHouse) December 24, 2025

«Χρόνια πολλά ακόμη και στην ριζοσπαστική αριστερά»

Λίγες ώρες μετά ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα ακόμη και στους ριζοσπαστικούς αριστερούς.

Δεν δίστασε να μιλήσει και για το ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την εγκληματικότητα.

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ριζοσπαστικής αριστεράς που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψει τη χώρα μας, αλλά αποτυγχάνει παταγωδώς. Δεν έχουμε πλέον ανοιχτά σύνορα, άνδρες στα γυναικεία αθλήματα, τρανς άτομα για όλους ή αδύναμη επιβολή του νόμου. Αυτό που έχουμε είναι ένα ρεκόρ χρηματιστηρίου και 401.000 δολάρια, τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας εδώ και δεκαετίες, καθόλου πληθωρισμό και χθες, ένα ΑΕΠ 4,3%, δύο μονάδες καλύτερο από το αναμενόμενο. Οι δασμοί μας έχουν δώσει τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανάπτυξη και ευημερία, και την ισχυρότερη εθνική ασφάλεια που είχαμε ποτέ. Μας σέβονται ξανά, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!!», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος.