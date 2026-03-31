Ο Τραμπ είναι ίδιος η μητέρα του: «Σαν να τον βλέπεις με περούκα», σχολιάζουν στα social media

Αίσθηση έχει προκαλέσει ένα σπάνιο βίντεο με την μητέρα του Ντόναλντ Τραμπ, με τους χρήστες να έχουν μείνει άφωνοι από την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η μητέρα του Τραμπ μιλά και θυμίζει… τον ίδιο.

Το απόσπασμα, που ήρθε ξανά στο φως τις τελευταίες ημέρες, δείχνει την μητέρα του Τραμπ, Μέρι Αν ΜακΛέοντ Τραμπ – η οποία πέθανε το 2000 σε ηλικία 88 ετών – να συνομιλεί το 1994 στην ιρλανδική τηλεοπτική εκπομπή It’s Bibi. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στο X (πρώην Twitter) και έγινε γρήγορα viral.

Στο απόσπασμα, η Μέρι Αν μιλά για τα παιδικά της χρόνια σε ένα μικρό χωριό στο νησί Λιούις της Σκωτίας, καθώς και για τη μετακόμισή της στη Νέα Υόρκη το 1930, όπου γνώρισε τον σύζυγό της, Fred Trump, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1936.

Στο βίντεο, η Mary Anne, ντυμένη με μια λευκή μπλούζα με εντυπωσιακό φιόγκο και ένα καρό σακάκι, δηλώνει: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη που λέγεται Stornoway στη Σκωτία, ένα υπέροχο μικρό νησί». Όταν ρωτήθηκε αν έζησε εκεί για μεγάλο διάστημα, απάντησε: «Ναι, μεγάλωσα εκεί, πήγα στη Νέα Υόρκη, γνώρισα τον σύζυγό μου, επέστρεψα στη Σκωτία και μετά ξαναγύρισα στη Νέα Υόρκη».

Πολλοί χρήστες των social media δεν μπορούσαν να πιστέψουν πόσο πολύ έμοιαζε και ακουγόταν σαν τον γιο της, σπεύδοντας να σχολιάσουν την εντυπωσιακή ομοιότητα.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά ακριβώς όπως η Σκωτσέζα μητέρα του, μέχρι και οι χειρονομίες είναι ίδιες», έγραψε ένας χρήστης. «Δεν θα πω ψέματα, αυτή η συνέντευξη με τη μητέρα του Τραμπ είναι ανατριχιαστική», σχολίασε άλλος, ενώ κάποιος τρίτος τόνισε: «Έχει τους ίδιους μορφασμούς». Άλλοι επεσήμαναν τα κοινά μοτίβα στην ομιλία και τη συμπεριφορά τους, υποστηρίζοντας ότι «προφανώς τη λάτρευε».

«Μοιάζει σαν ο Ντόναλντ Τραμπ να φόρεσε μια περούκα και βικτοριανό μακιγιάζ», αστειεύτηκε ένας άλλος χρήστης. «Νόμιζα ότι ήταν ο Τραμπ ντυμένος γυναίκα», παραδέχτηκε κάποιος άλλος.