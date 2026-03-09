Ο Τραμπ ειρωνεύεται ξανά τον Μακρόν: Εμανουέλ μπορείς να το κάνεις, κόψε τις τιμές των φαρμάκων

Νέες ειρωνείες από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο αποδέκτη, τον Εμανουέλ Μακρόν. «Είπα: Εμανουέλ, πρέπει να κάνεις μία λογική συμφωνία με τους καλούς σου φίλους από την Αμερική», αποκάλυψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για την αρχή της στιχομυθίας του με τον Γάλλο ομόλογό του χθες (09.03.2026).

«Τηλεφώνησα στις χώρες. Τηλεφώνησα στη Γαλλία. Είπα: «Εμανουέλ (σ.σ. Μακρόν) αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνετε ένα μικρό μέρος για τα φάρμακα, ενώ εμείς…», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, όχι, Ντόναλντ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό.»

Είπα: «Ναι, μπορείς. Μπορείς».

Εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω».

Επειδή θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του χαπιού από 10 δολάρια σε 20, και ίσως ακόμη και σε 30. Η δική μας θα μειωνόταν από 130 δολάρια σε 20 δολάρια. Σκεφτείτε το – από 130, αυτό είναι που θα πάρετε – από 130 σε 20. Αλλά αυτός πρέπει να διπλασιάσει την τιμή του από 10 δολάρια. Και αυτοί ήταν οι αφεντικοί. Εγώ είπα: «Όχι, όχι, θα το κάνεις».

Trump randomly decides to mock Macron again:



I called the countries up. I called up France. I said, “Emmanuel, you have to cut your… your good friends from America a reasonable deal. What’s happening is you are paying a tiny fraction for drugs as we…” “No, no, Donald, I… pic.twitter.com/e3aSUzWeKx — Clash Report (@clashreport) March 9, 2026

«Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Και το άκουσα αυτό και από όλες τις άλλες χώρες. Πολύ κομψοί άνθρωποι. Και έλεγαν: «Όχι, όχι, όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε». Εγώ είπα: «Ναι, θα το κάνετε, 100%». «Όχι, όχι, δεν θα το κάνουμε». Γιατί, ξέρετε, πρέπει να διπλασιάσουν την τιμή τους.

Και είπα: «Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Αν δεν το κάνετε, θα επιβάλω, στην περίπτωση του Εμμανουέλ», είπα, «100% δασμό σε όλα τα κρασιά και τις σαμπάνιες που εισέρχονται στις ΗΠΑ Πολιτείες». «Όχι, όχι, Ντόναλντ! Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!»

Εγώ είπα: «Έχω ήδη το νομοσχέδιο, είναι μπροστά στο γραφείο μου, θα το υπογράψω!» «Εμανουέλ», είπε, «Ντόναλντ, θα συμφωνήσω με αυτό». Έτσι συμφώνησε. Όλοι συμφώνησαν.