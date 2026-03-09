Κόσμος

Ο Τραμπ ειρωνεύεται ξανά τον Μακρόν: Εμανουέλ μπορείς να το κάνεις, κόψε τις τιμές των φαρμάκων

«Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό»
Νέες ειρωνείες από τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο αποδέκτη, τον Εμανουέλ Μακρόν. «Είπα: Εμανουέλ, πρέπει να κάνεις μία λογική συμφωνία με τους καλούς σου φίλους από την Αμερική», αποκάλυψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για την αρχή της στιχομυθίας του με τον Γάλλο ομόλογό του χθες (09.03.2026).

«Τηλεφώνησα στις χώρες. Τηλεφώνησα στη Γαλλία. Είπα: «Εμανουέλ (σ.σ. Μακρόν) αυτό που συμβαίνει είναι ότι πληρώνετε ένα μικρό μέρος για τα φάρμακα, ενώ εμείς…», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι, όχι, Ντόναλντ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό.»

Είπα: «Ναι, μπορείς. Μπορείς».

Εκείνος είπε: «Όχι, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω».

Επειδή θα έπρεπε να αυξήσει την τιμή του χαπιού από 10 δολάρια σε 20, και ίσως ακόμη και σε 30. Η δική μας θα μειωνόταν από 130 δολάρια σε 20 δολάρια. Σκεφτείτε το – από 130, αυτό είναι που θα πάρετε – από 130 σε 20. Αλλά αυτός πρέπει να διπλασιάσει την τιμή του από 10 δολάρια. Και αυτοί ήταν οι αφεντικοί. Εγώ είπα: «Όχι, όχι, θα το κάνεις».

 

«Όχι, Ντόναλντ, Ντόναλντ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Και το άκουσα αυτό και από όλες τις άλλες χώρες. Πολύ κομψοί άνθρωποι. Και έλεγαν: «Όχι, όχι, όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα το κάνουμε». Εγώ είπα: «Ναι, θα το κάνετε, 100%». «Όχι, όχι, δεν θα το κάνουμε». Γιατί, ξέρετε, πρέπει να διπλασιάσουν την τιμή τους.

Και είπα: «Λοιπόν, η κατάσταση έχει ως εξής. Αν δεν το κάνετε, θα επιβάλω, στην περίπτωση του Εμμανουέλ», είπα, «100% δασμό σε όλα τα κρασιά και τις σαμπάνιες που εισέρχονται στις ΗΠΑ Πολιτείες». «Όχι, όχι, Ντόναλντ! Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!»

Εγώ είπα: «Έχω ήδη το νομοσχέδιο, είναι μπροστά στο γραφείο μου, θα το υπογράψω!» «Εμανουέλ», είπε, «Ντόναλντ, θα συμφωνήσω με αυτό». Έτσι συμφώνησε. Όλοι συμφώνησαν.

