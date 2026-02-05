«Ο Τραμπ έχει πολλές επιλογές εκτός από την διπλωματία», υπενθυμίζει ο Λευκός Οίκος στο Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στραμμένη την προσοχή του στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (05/02/2026) στο Ομάν.

Όπως τόνισε η Λεβίτ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι περίεργος να διαπιστώσει εάν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ενόψει των διαπραγματεύσεων, η Λέβιτ τόνισε: «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ιρανικό καθεστώς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλές επιλογές στη διάθεσή του, πέρα από τη διπλωματία, ως ο ανώτατος διοικητής του ισχυρότερου στρατού στην παγκόσμια ιστορία».