Ο Τραμπ και ο Εμίρης του Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία «μαμούθ» άνω των 200 δισεκ. δολαρίων για αεροσκάφη Boeing

Στρατηγικής σημασίας εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες υπέγραψε σήμερα (14.05.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ντόχα με τον Εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ αλ Θάνι, με Υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο πλευρών να συμμετέχουν στην τελετή.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμίρης του Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία που αφορά την πώληση αφενός μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου MQ-9B και αφετέρου συστημάτων αντιμετώπισης drones και άλλων εναέριων απειλών τύπου FS-LIDS.

Επίσης, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, παρουσία του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και του Καταριανού ομολόγου του.

Σημειώνεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εγκρίνει από τον Μάρτιο του 2025, την πώληση οκτώ προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου MQ-9B, μαζί με σχετικό στρατιωτικό εξοπλισμό υλικοτεχνικής υποστήριξης, συνολικής αξίας 1,96 δισεκ. δολαρίων.

Παρόμοια έγκριση, από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, έχει δοθεί και για την πώληση των συστημάτων εντοπισμού και αναχαίτισης εναέριων απειλών τύπου FS-LIDS.

BREAKING: Donald Trump and the Emir of Qatar sign aviation and defence deals, including a jet purchase from Boeing and a defence pact with US officials. https://t.co/i2rf1aNuyp Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/HrAdatGgeR

Ακόμα, ο Τραμπ και ο Εμίρης του Κατάρ υπέγραψαν εμπορική συμφωνία άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την πώληση 160 αεροσκαφών, της αμερικανικής κατασκευάστριας εταιρείας Boeing, στο Κατάρ, για τις ανάγκες της αεροπορική εταιρεία Qatar Airways.

«Είναι η σημαντικότερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία της Boeing», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ, του είπε ότι «πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγγελία αεροσκαφών στην ιστορία» της εταιρείας.

«Επομένως, είναι ρεκόρ, Κέλι και συγχαρητήρια στην Boeing. Φέρε αυτά τα αεροπλάνα εδώ», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά την υπογραφή των αμυντικών και εμπορικών συμφωνιών, οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε δηλώσεις.

Αρχικά, ο Εμίρης του Κατάρ τόνισε ότι: «Μετά την υπογραφή αυτών των συμφωνιών, προχωράμε σε ένα νέο επίπεδο διμερών σχέσεων μεταξύ του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών».

“We’re going to another level of relationship.”



Trump and Qatar’s Emir hail closer ties after signing defence and aviation deals, with the Donald Trump praising Doha’s role on Iran and Ukraine.https://t.co/i2rf1aNuyp



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/y8JhFQ4kGd