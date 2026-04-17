Ο Πούτιν στέλνει πυρηνικό υπερόπλο στο Διάστημα και ετοιμάζεται να προκαλέσει χάος, προειδοποιεί Αμερικανός στρατηγός

Ένα πυρηνικό αντιδορυφορικό όπλο που θα μπορούσε να διαταράξει το GPS, τις επικοινωνίες και την καθημερινή ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη, σχεδιάζει να στείλει σε τροχιά στο Διάστημα ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτή την προειδοποίηση απευθύνει ο ανώτερος Αμερικανός στρατιωτικός, Στίβεν Γουάιτινγκ, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης.

Ο στρατηγός Στίβεν Γουάιτινγκ της Αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ ανήσυχες» για το ενδεχόμενο η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν να αναπτύσσει πυρηνικό όπλο στο Διάστημα με στόχο τους δορυφόρους.

Μιλώντας στο «The General & The Journalist», ένα εβδομαδιαίο podcast της εφημερίδας «New York Times», ο στρατηγός Stephen N. Whiting, διοικητής της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η Ρωσία παραμένει μία πολύ ιστορική και εξελιγμένη διαστημική δύναμη.

«Ναι, έχουν πληγεί από τις οικονομικές κυρώσεις, αλλά συνεχίζουν να επενδύουν σε όπλα κατά του διαστήματος, με τις πιο ανησυχητικές αναφορές να αναφέρουν ότι ενδεχομένως σκέφτονται να τοποθετήσουν σε τροχιά ένα πυρηνικό όπλο ASAT», πρόσθεσε.

«Αυτό θα παραβίαζε τη Συνθήκη για το Διάστημα, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος, και θα έθετε σε κίνδυνο τους δορυφόρους όλων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, και αυτό θα ήταν ένα αποτέλεσμα που απλά δεν θα μπορούσαμε να ανεχτούμε», ξεκαθάρισε.

Ο Whiting σημείωσε ότι το Διάστημα θεωρείται παγκόσμιο κοινό αγαθό, με τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, η οποία υπογράφηκε από σχεδόν όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων διαστημικών δυνάμεων – να απαγορεύει τις διεκδικήσεις κυριαρχίας.

The United States is increasingly worried about Russia‘s plan to operate a nuclear weapon in low Earth orbit, according to U.S. Space Command chief Stephen Whiting. https://t.co/UCgdGz7YYf — Washington Examiner (@dcexaminer) April 15, 2026

Είπε ότι αυτό διαφέρει από παλαιότερες εποχές, όταν οι εξερευνητές έβαζαν σημαίες για να διεκδικήσουν εδάφη για λογαριασμό ενός βασιλιά ή μίας χώρας.

Ο Whiting δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η αναφορά, αλλά τόνισε τη σοβαρότητα του ζητήματος.

«Δεν θα μιλήσω για τις πηγές και τις μεθόδους των μυστικών μας υπηρεσιών, αλλά προφανώς πρόκειται για μια αναφορά που μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία», είπε.

Οι επιπτώσεις του υπερόπλου του Πούτιν

Μία πυρηνική έκρηξη σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψος έως 2.000 χιλιομέτρων, θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για τις στρατιωτικές όσο και για τις πολιτικές υποδομές, σύμφωνα με τον Whiting.

«Όλη η χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη θα βρισκόταν σε κίνδυνο, και ξέρετε, αυτό σημαίνει πάνω από 10.000 δορυφόρους σήμερα, με αυτούς τους νέους πολλαπλασιασμένους σχηματισμούς δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, όπως το Starlink», είπε.

Ένα τέτοιο συμβάν θα μπορούσε να παραλύσει τα δίκτυα δορυφόρων που υποστηρίζουν το GPS, τις επικοινωνίες, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και την παγκόσμια πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο Στίβεν Γουάιτινγκ σημείωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο εξαρτημένη είναι η σύγχρονη ζωή από τα διαστημικά συστήματα.

«Ο μέσος πολίτης σε όλο τον κόσμο πιθανώς δεν σκέφτεται πώς ο χώρος διευκολύνει τη ζωή του κάθε μέρα, αλλά αν έχει ένα smartphone στην τσέπη του, αξιοποιεί τον χώρο πολλές φορές την ημέρα», είπε ο Αμερικανός στρατηγός.