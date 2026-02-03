Κόσμος

Ο Τραμπ καλεί πάλι τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Μετά από παύση μερικών ημερών, όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ, οι Ρώσοι εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Κιέβου
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα
Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής τους στην Αλάσκα / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να «βάλει τέλος» στον πόλεμο στην Ουκρανία, επαναλαμβάνει ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.02.2026).

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως θέλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις, 24 ώρες μετά την επανέναρξη μαζικών αεροπορικών πληγμάτων των δυνάμεων της Μόσχας εναντίον του Κιέβου, παραμονή των διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και αντιπρόσωποι των δυο εμπόλεμων κρατών.

 

Τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα ακολούθησαν παύση μερικών ημερών που είχε αξιώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Τήρησε την υπόσχεσή του» ως προς αυτό, αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

