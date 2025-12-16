Κόσμος

Ο Τραμπ κάλυψε απόλυτα την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου: Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού

«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS / Jonathan Ernst

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει απόλυτα την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, παρά το γεγονός πως είπε πως έχει προσωπικότητα αλκοολικού.

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου σε συνέντευξή της στο Vanity Fair είπε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ έχει την προσωπικότητα αλκοολικού, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναφέρει μεταξύ σοβαρού και αστείου πως «είμαι τυχερός που δεν πίνω».

Όπως τόνισε ο Τραμπ στη New York Post, «όχι, εννοούσε ότι είμαι… Βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να είμαι αλκοολικός. Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, όντως. Είμαι μια πολύ κτητική προσωπικότητα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα, επειδή το έχω πει αυτό, ποια είναι η λέξη; Όχι κτητικός, κτητικός και εθιστικός τύπος προσωπικότητας. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πριν».

Αναφορικά με τη συνέντευξη της Γουάιλς, ο Τραμπ τόνισε ότι δεν την έχει διαβάσει ενώ επιτέθηκε στο Vanity Fair.

«Δεν το διάβασα, αλλά δεν διαβάζω το Vanity Fair. Νομίζω ότι από αυτά που ακούω, τα γεγονότα ήταν λάθος, και ήταν μια πολύ παραπλανητική συνέντευξη, σκόπιμα παραπλανητική.

Αν κάποιος γνωρίζει την δημοσιογράφο και αν γνωρίζει το Vanity Fair, το Vanity Fair είναι εντελώς… έχει χάσει τον δρόμο του. Έχει χάσει και τους αναγνώστες του, όπως ξέρετε» επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ερώτησα αν έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Γουάιλς, ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε: «Είναι φανταστική».

