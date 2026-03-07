Κόσμος

Ο Τραμπ κατηγόρησε το καθεστώς της Τεχεράνης για την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στο νότιο Ιράν

Οι ιρανικές αρχές αποδίδουν την επίθεση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump / REUTERS / φωτογραφία Nathan Howard

Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης κατηγόρησε με δηλώσεις του αργά το βράδυ του Σαββάτου (07.03.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση σε δημοτικό σχολείο στο νότιο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δασκάλους.

«Με βάση αυτά που είδα, αυτό έγινε από το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, χθες Σάββατο σε σχέση με τον βομβαρδισμό της 28ης Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του Προέδρου των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με αναλύσεις διεθνών μέσων ενημέρωσης και ειδικών που υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν πιθανότατα αυτός που εξαπέλυσε το χτύπημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές του Ιράν έδωσαν νωρίτερα το Σάββατο φωτογραφία, που – σύμφωνα με την Τεχεράνη – απεικονίζει τα θύματα της φονικής έκρηξης στο σχολείο της πόλης Μινάμπ.

Οι αρμόδιες ιρανικές υπηρεσίες αποδίδουν την επίθεση στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνδέεται με τη γενικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ έχει δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τις συνθήκες της τραγωδίας.

Τα θύματα του βομβαρδισμού σε σχολείο του Ιράν
Τα θύματα του βομβαρδισμού σε σχολείο του Ιράν / πηγή φωτογραφίας X

Τέλος, στις δηλώσεις που έκανε χθες μέσα στο αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως η Ρωσία βοηθά την Τεχεράνη, καθώς και ότι δεν επιθυμεί οι Κούρδοι «να εισβάλουν» στο Ιράν.

