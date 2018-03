Ο Τραμπ «ξήλωσε» στενό συνεργάτη του Τίλερσον – Η δήλωση που έφερε την απόλυσή του

Ο Steve Goldstein, τέταρτος ανώτατος αξιωματούχος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απολύθηκε μετά το σχόλιο που έκανε για την απόλυση του Ρεξ Τίλερσον από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι ο Ρεξ Τίλερσον δεν γνώριζε τους λόγους που επέλεξε να τον αντικαταστήσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Από τη δήλωσή του ουσιαστικά υποστήριζε ότι ο Ρεξ Τίλερσον έμαθε για την απόλυσή του από το Twitter, καθώς ανέφερε ότι δεν είχε μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διέψευδε ουσιαστικά τα όσα ανέφερε ο Λευκός Οίκος για την απόλυση του Ρεξ Τίλερσον.

#BREAKING : Top State Dept aide fired after saying Tillerson was "unaware" of Trump's reason for replacing him https://t.co/eyngRxjnSL pic.twitter.com/27eaJw6iym

Ανέφερε επίσης ότι ο Ρεξ Τίλερσον είχε κάθε πρόθεση να μείνει στη θέση πριν από την απόλυσή του.

Το Associated Press, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, ανέφερε πως ο Ρεξ Τίλερσον θα απομακρυνθεί την Παρασκευή και πως ο αρχηγός του Λευκού Οίκου του είπε τα νέα την Παρασκευή.

LATEST: White House fires Under Secretary of State for Public Diplomacy and Public Affairs Steven Goldstein, the fourth highest ranking official at the State Dept.

