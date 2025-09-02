Ο Τραμπ μεταφέρει το Διαστημικό Στρατηγείο των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα – Ανατροπή της απόφασης Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη (02.09.2025) ότι το Στρατηγείο της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ (US Space Command) θα εγκατασταθεί τελικά στην Αλαμπάμα, ανατρέποντας την απόφαση Μπάιντεν να παραμείνει στην προσωρινή του έδρα στο Κολοράντο.

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα σχέδια και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο AP, ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει το απόγευμα της Τρίτης, ανακοινώνοντας επίσημα τη νέα τοποθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος ασχολείται από τη δορυφορική πλοήγηση και τις επικοινωνίες των στρατευμάτων, μέχρι την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων.

Η μάχη για την τελική έδρα του στρατηγείου έχει μακρά ιστορία, με την Αλαμπάμα και το Κολοράντο να διεκδικούν σθεναρά το προνόμιο.