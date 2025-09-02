Κόσμος

Ο Τραμπ μεταφέρει το Διαστημικό Στρατηγείο των ΗΠΑ από το Κολοράντο στην Αλαμπάμα – Ανατροπή της απόφασης Μπάιντεν

Ο Τραμπ θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση αργότερα μέσα στην ημέρα - Η μάχη για την τελική έδρα του στρατηγείου έχει μακρά ιστορία
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φοράει ένα καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» στην Ουάσινγκτον
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φοράει ένα καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Τρίτη (02.09.2025) ότι το Στρατηγείο της Διοίκησης Διαστήματος των ΗΠΑ (US Space Command) θα εγκατασταθεί τελικά στην Αλαμπάμα, ανατρέποντας την απόφαση Μπάιντεν να παραμείνει στην προσωρινή του έδρα στο Κολοράντο.

Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τα σχέδια και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο AP, ο Τραμπ πρόκειται να μιλήσει το απόγευμα της Τρίτης, ανακοινώνοντας επίσημα τη νέα τοποθεσία.

Η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος ασχολείται από τη δορυφορική πλοήγηση και τις επικοινωνίες των στρατευμάτων, μέχρι την έγκαιρη προειδοποίηση για πιθανές εκτοξεύσεις πυραύλων.

Η μάχη για την τελική έδρα του στρατηγείου έχει μακρά ιστορία, με την Αλαμπάμα και το Κολοράντο να διεκδικούν σθεναρά το προνόμιο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Μήνυμα» Κομισιόν στην Τουρκία για το GSI: «Σημαντικό πρότζεκτ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου – Θέλουμε να ολοκληρωθεί»
Το GSI είναι ένα έργο ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το οποίο η ΕΕ έχει εγκρίνει επιχορήγηση ύψους 657 εκατομμυρίων ευρώ
Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού 1
Newsit logo
Newsit logo