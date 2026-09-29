Κόσμος

Ο Τραμπ «παραχώρησε» κυβερνητικές υπηρεσίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Η νέα πλατφόρμα America.gov

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του αμερικανικού CNN, το 82% εκφράζει «ανησυχία» για τους ρυθμούς ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παρουσιάζει υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα σχετικά με έναν νέο κυβερνητικό ιστότοπο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump παρουσιάζει υπογεγραμμένο προεδρικό διάταγμα σχετικά με έναν νέο κυβερνητικό ιστότοπο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst
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Ο Ντόναλντ Τραμπ «ξαναχτυπά»! Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε την Τρίτη (29.09.2026) έναν ιστότοπο που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τους Αμερικανούς πολίτες.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος ιστότοπος συγκεντρώνει διαφορετικές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να «απλοποιήσει» τη ζωή των Αμερικανών, ενώ ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών των ΗΠΑ διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία.

Αυτή η πλατφόρμα, που ονομάζεται «America.gov», θα επιτρέπει πλέον στους Αμερικανούς να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με μία αλλαγή ονόματος ή να αιτούνται την έκδοση ενός νέου διαβατηρίου από τον ίδιο ιστότοπο και με λίγα μόλις κλικ, εξήγησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, υπέρμαχος της ΤΝ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον.

«Δεν είναι απλά ένας ιστότοπος (…) επαναφέρουμε την εξουσία και τον έλεγχο στα χέρια των πολιτών, εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται», δήλωσε, σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνησή του δυσκολεύεται να ενθουσιάσει τους Αμερικανούς για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόκειται για «μία επανεφεύρεση της κυβέρνησής σας για τον 21ο αιώνα και για τις επόμενες δεκαετίες», η οποία καθιστά την πρόσβαση «σε ό,τι χρειάζεστε απείρως πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο πρακτική», διαβεβαίωσε.

Με επικεφαλής τον συνιδρυτή της Airbnb, Τζο Γκέμπια, αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου μαίνεται η διαμάχη σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σειρά περιστατικών που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από την OpenAI, την Anthropic, τη Google ή τη Meta για το θέμα αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο, σε τέτοιο βαθμό που το θέμα έχει αναδειχθεί σε ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από το CNN, το 82% των Αμερικανών εκφράζει «ανησυχία» για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ΤΝ.

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