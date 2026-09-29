Ο Τραμπ «παραχώρησε» κυβερνητικές υπηρεσίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Η νέα πλατφόρμα America.gov

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ξαναχτυπά»! Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσίασε την Τρίτη (29.09.2026) έναν ιστότοπο που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη και σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τους Αμερικανούς πολίτες.

Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος ιστότοπος συγκεντρώνει διαφορετικές υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να «απλοποιήσει» τη ζωή των Αμερικανών, ενώ ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πολιτών των ΗΠΑ διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία.

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Αυτή η πλατφόρμα, που ονομάζεται «America.gov», θα επιτρέπει πλέον στους Αμερικανούς να ενημερώνουν τις αρχές σχετικά με μία αλλαγή ονόματος ή να αιτούνται την έκδοση ενός νέου διαβατηρίου από τον ίδιο ιστότοπο και με λίγα μόλις κλικ, εξήγησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, υπέρμαχος της ΤΝ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον.

«Δεν είναι απλά ένας ιστότοπος (…) επαναφέρουμε την εξουσία και τον έλεγχο στα χέρια των πολιτών, εκεί όπου πρέπει να βρίσκονται», δήλωσε, σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνησή του δυσκολεύεται να ενθουσιάσει τους Αμερικανούς για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόκειται για «μία επανεφεύρεση της κυβέρνησής σας για τον 21ο αιώνα και για τις επόμενες δεκαετίες», η οποία καθιστά την πρόσβαση «σε ό,τι χρειάζεστε απείρως πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο πρακτική», διαβεβαίωσε.

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Με επικεφαλής τον συνιδρυτή της Airbnb, Τζο Γκέμπια, αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου μαίνεται η διαμάχη σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

"Instead of forcing citizens to search through the endless maze of tens of thousands of terrible government websites… you'll now have one front door for every single question." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/KjvDFS5uml — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

Σειρά περιστατικών που αναφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες από την OpenAI, την Anthropic, τη Google ή τη Meta για το θέμα αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο, σε τέτοιο βαθμό που το θέμα έχει αναδειχθεί σε ζήτημα της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

BREAKING — President Trump signs an executive order directing every federal agency to begin integrating with America(dot)gov, creating a single AI-powered gateway for U.S. government services. pic.twitter.com/aEFPWD074Y — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 29, 2026

Σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από το CNN, το 82% των Αμερικανών εκφράζει «ανησυχία» για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ΤΝ.