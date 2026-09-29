Φρουροί της Επανάστασης: «Μεγάλος ψεύτης ο Τραμπ – Θέλει να μετατρέψει το Ιράν σε αποικιακό κράτος»

Ένα ασυνήθιστο μήνυμα προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους στέλνουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, μπαίνοντας ανοιχτά στη συζήτηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Με μια 25σέλιδη επιστολή καλούν τους πολίτες να απορρίψουν τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και τους πολέμους στο εξωτερικό.

Το Ιράν, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, επιχειρεί παράλληλα να στείλει μήνυμα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη με τις ΗΠΑ, εφόσον αλλάξει η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, με την ιρανική πλευρά να ασκεί σκληρή κριτική στις επιλογές και τη ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη.

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Η ανοικτή επιστολή απευθύνεται απευθείας στον αμερικανικό λαό, περίπου πέντε εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν από τους ψηφοφόρους να αντιταχθούν στην αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ και στη συμμετοχή των ΗΠΑ σε πολεμικές συγκρούσεις.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Μοχεμπί παραδέχθηκε ότι δεν περιμένει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να αλλάξει την πολιτική της Ουάσινγκτον. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι μπορεί να ακούσουν το μήνυμα.

«Ο αμερικανικός λαός δεν είναι ενημερωμένος για πολλές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι αν [οι Αμερικανοί] ήξεραν περισσότερα, θα σκέπτονταν διαφορετικά και θα έπαιρναν άλλες αποφάσεις», είπε.

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Η κόντρα για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ένα από τα βασικά σημεία της επιστολής αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι παρουσιάζει λανθασμένα τις προθέσεις του Ιράν και επιμένουν ότι η χώρα δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

«Ο εχθρός [οι ΗΠΑ] ξέρει ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων», είπε ο Μοχεμπί.

Η κυβέρνηση Τραμπ, από την πλευρά της, έχει παρουσιάσει την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν ως έναν από τους βασικούς λόγους της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στην Τεχεράνη. Στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ έφτασε μάλιστα να θέσει δημόσια το ενδεχόμενο «αφανισμού» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών εξαπέλυσε παράλληλα προσωπική επίθεση εναντίον του Αμερικανού προέδρου, λέγοντας:

«Η εθνική ασφάλεια της Αμερικής και οι ζωές των στρατιωτών της εναποτίθενται σε κάποιον που δεν είναι μόνο συστηματικός ψεύτης αλλά και ένας απίστευτα άπληστος άνδρας του οποίου μοναδικό κίνητρο στη ζωή είναι η συσσώρευση μεγαλύτερου πλούτου».

Η μάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Σημαντικό μέρος της αντιπαράθεσης αφορά και τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Ο Μοχεμπί αμφισβήτησε την αμερικανική εκτίμηση ότι το Ιράν έχει χάσει μεγάλο μέρος της δυνατότητάς του να επηρεάζει τη διέλευση των πλοίων από την περιοχή.

«Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μπορεί, με υψηλό κόστος, σημαντικά προβλήματα και υψηλό ρίσκο να καταφέρουν να περάσει ένα μικρό πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό το κάλυμμα του σκοταδιού για να εξαγάγει, ας πούμε, 100 ή 200 βαρέλια πετρελαίου δεν σημαίνει ότι το στενό είναι ανοικτό», είπε ο Μοχεμπί.

Τα διαθέσιμα στοιχεία, πάντως, δείχνουν σημαντική ανάκαμψη των ροών πετρελαίου. Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της Kpler που επικαλείται το Reuters, οι εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 7,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας ωστόσο κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Η επιστολή των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται έτσι σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με την ιρανική πλευρά να επιχειρεί αυτή τη φορά να απευθυνθεί όχι μόνο στην αμερικανική κυβέρνηση, αλλά απευθείας στους πολίτες που θα προσέλθουν στις κάλπες.