Αρκούδα «επισκέφθηκε» πάγκο λαϊκής αγοράς στο Κολοράντο και καταβρόχθισε ψωμιά – Βίντεο

Μία μεγαλόσωμη καφετιά αρκούδα καταγράφηκε σε βίντεο να τρώει σε υπαίθριο πάγκο αρτοποιείου στην αγορά αγροτών στα βουνά του Κολοράντο στις ΗΠΑ. Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας του Άσπεν για να αποχωρήσει το άγριο ζώο από την περιοχή.

Σύμφωνα με το denverpost.com, μία πολύ πεινασμένη μαύρη αρκούδα του Κολοράντο βρέθηκε να τρώει φρεσκοψημένο ψωμί από έναν πάγκο λαϊκής αγοράς αγροτών του Άσπεν το Σαββατοκύριακο (26.09.2026 – 27.09.2026).

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Βίντεο με τη μεγαλόσωμη καφετιά αρκούδα να στέκεται στα πίσω πόδια της για να καταβροχθίσει αρτοσκευάσματα από ένα τραπέζι στο περίπτερο «Louis Swiss» στο κέντρο του Άσπεν, συγκέντρωσαν γρήγορα εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις στα social media.

Οι υπεύθυνοι της Υπηρεσίας Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο έλαβαν αναφορά για την αρκούδα που περιφερόταν στο κέντρο του Άσπεν, ενώ οι πωλητές ετοίμαζαν την αγορά του Άσπεν, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, Τζόι Λίβινγκστον.

Η αστυνομία του Άσπεν απώθησε την αρκούδα, ενώ ένας αξιωματικός του CPW κατευθυνόταν προς τα εκεί, και η αρκούδα ανέβηκε σε ένα δέντρο και αργότερα αποχώρησε από την περιοχή, ανέφερε ο Λίβινγκστον.

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Οι αρχές προστασίας της άγριας ζωής του Κολοράντο έχουν καταγράψει φέτος αριθμό – ρεκόρ συναντήσεων και συγκρούσεων με αρκούδες, καθώς η πολιτεία αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ακραίας ξηρασίας – κάτι που σημαίνει λιγότερες φυσικές πηγές τροφής για τις αρκούδες και άλλα ζώα.

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Hey everyone



A bear was seen at the farmers market eating the bread from the table of one of the vendors. This happened in Aspen Colorado.



📹: luebs64 IG#news #bear #Colorado #trending pic.twitter.com/7kusFVhJeJ — Colorado 411 (@Colorado411_420) September 27, 2026

Οι αρκούδες τώρα παχαίνουν εν όψει της χειμερίας νάρκης, μίας κατάστασης καταναγκαστικής κατανάλωσης τροφής γνωστής ως υπερφαγία, κατά την οποία καταναλώνουν 20.000 θερμίδες την ημέρα, τρώγοντας έως και 22 ώρες.

🐻🍞🥐🫘



Here is another video of the bear that was seen eating bread at the farmers market in Aspen Colorado. It was eating the bread and didnt care about people. Everyone was standing nearby and watching..



📹: segloff1#bear #mountains #Colorado #viral #trending pic.twitter.com/PNWq5BVx2V — Colorado 411 (@Colorado411_420) September 28, 2026

Παρόλο που οι αρκούδες αντιμετωπίζουν τη μείωση των φυσικών πηγών τροφής, η σίτιση άγριων ζώων του Κολοράντο είναι παράνομη, καθώς διαταράσσει τη φυσιολογική συμπεριφορά τους, διαδίδει ασθένειες.

Επίσης, μπορεί να κάνει τα άγρια ζώα να αισθάνονται άνετα κοντά στους ανθρώπους, γεγονός που τα καθιστά πιο επιρρεπή στο να επιτεθούν σε κατοικίδια και ανθρώπους – και, ως εκ τούτου, να χρειαστεί να υποβληθούν σε ευθανασία, σύμφωνα με το CPW.