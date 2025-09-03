Ο Τραμπ προειδοποιεί τον Πούτιν: «Περιμένω την απόφασή του, αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν»

Λίγες ώρες μετά την υποτιθέμενη πρόσκληση του ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του, απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει μετά την αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν και την απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σύντομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη 03.09.2025, ότι θα μιλήσει σύντομα με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Θα μιλήσω μαζί του (σ.σ. με τον Ζελένσκι) τις επόμενες ημέρες και θα γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά την ιστορική σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, τον περασμένο μήνα, ελάχιστη είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί προς τη δημιουργία μίας συμφωνίας που θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως δεν είχε κάποιο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει στον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμπλήρωσε ότι περιμένει την απόφασή του ρώσου προέδρου, καθώς η Μόσχα δεν φαίνεται να επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν έχω κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν», ανέφερε ο Τραμπ και συμπλήρωσε: «Γνωρίζει τη θέση μου και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια κι αν είναι η απόφασή του, θα είμαστε ικανοποιημένοι ή δυσαρεστημένοι (από αυτήν). Εάν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».