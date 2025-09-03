Ουκρανία: «Απαράδεκτη η πρόταση Πούτιν για συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα»

Με κατηγορηματικό τρόπο η Ουκρανία απέρριψε την πρόταση του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ειδικότερα, η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα (03.08.2025) πως η πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Μόσχα είναι απαράδεκτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας, του Βατικανού, της Ελβετίας και τριών χωρών του Κόλπο , είναι έτοιμες να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για παρόμοιες συναντήσεις σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή», έγραψε σε ανάρτηση του στο Χ. «Ωστόσο, ο Πούτιν συνεχίζει να τα βάζει με τους πάντες κάνοντας εν γνώσει του απαράδεκτες προτάσεις».

Η πρόταση του Πούτιν

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αν ο Ουκρανός πρόεδρος πάει στη Μόσχα.

O Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία στρατιωτικά αν οι διαπραγματεύσεις με το Κίεβο αποτύχουν, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν «στην επίθεση» σε όλο το μέτωπο.

Ο Ζελένσκι πιέζει να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική διευθέτηση – δήλωσε ότι θέλει να γίνει μια συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν.

Μιλώντας από το Πεκίνο, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε την πάγια θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Σε ό,τι αφορά μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά υπάρχει κάποιο νόημα; Ας δούμε», είπε ο Πούτιν.

«Αν ο Ζελένσκι είναι έτοιμος, ας έρθει στη Μόσχα», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ αμφισβήτησε για ακόμη μια φορά τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως Ουκρανός πρόεδρος, αποκαλώντας τον «επικεφαλής της ουκρανικής διοίκησης».

«Τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν»

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προκηρύξει εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, αν πρόκειται να σημειωθεί πρόοδος.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τέσσερις ουκρανικές περιοχές το 2022, κίνηση που το Κίεβο και οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απορρίψει ως απόπειρα παράνομης αρπαγής γης αποτέλεσμα ενός κατακτητικού πολέμου αποικιακού τύπου.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης πως οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία και ότι η Ουκρανία δεν είναι ικανή να διεξάγει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση.

«Όλες οι μονάδες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην επίθεση» σε όλους τους τομείς του μετώπου, τόνισε, πιστεύοντας ότι τα στρατεύματα του Κιέβου δεν έχουν τα μέσα για να διεξάγουν «μεγάλες επιθετικές επιχειρήσεις» και προσπαθούν μόνο να κρατήσουν τις θέσεις τους.

Οι εξελίξεις στο διπλωματικό πεδίο

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο Ρώσος ηγέτες ότι η Μόσχα είναι έτοιμη «αν χρειαστεί» να ανεβάσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δήλωσε ικανοποιημένος με το έργο των διαπραγματευτών και προσωπικά με τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Επίσης, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι δική του δουλειά να κρίνει το έργο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά η σύνοδος κορυφής του περασμένου μήνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα έδειξε ότι ο Γουίτκοφ μετέφερε με ακρίβεια τις θέσεις της Ρωσίας στην αμερικανική κυβέρνηση.