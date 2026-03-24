Ο Τραμπ «ρίχνει» στον Πιτ Χέγκσεθ την ιδέα επίθεσης στο Ιράν και εκείνος μένει κόκκαλο

«Πιτ, ήσουν ο πρώτος που είπε "ας το κάνουμε"» - Δείτε το βίντεο
Πιτ Χέγκσεθ και Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στο Ιράν παράταση πέντε ημερών ώστε να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι το διάστημα αυτό θα αναβάλει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είπε στη συνέχεια να ρίξει την ευθύνη για τον πόλεμο στο Ιράν στον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υπονοώντας ότι η ιδέα για στρατιωτικό πλήγμα στην Τεχεράνη ήταν δική του.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του τη Δευτέρα (23.03.2026) σε συνέδριο στο Τενεσί, ο Τραμπ δήλωσε: «Κάλεσα πολλούς από τους υπέροχους ανθρώπους μας… και είπα: “Ας μιλήσουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια χώρα που λέγεται Ιράν, η οποία εδώ και 47 χρόνια αποτελεί μόνο πηγή τρόμου, και πλησιάζουν σε πυρηνικό όπλο”».

Στρέφοντας το βλέμμα του στον Χέγκσεθ που καθόταν στα δεξιά του, πρόσθεσε: «Και Πιτ, νομίζω ότι ήσουν ο πρώτος που μίλησε. Και είπες: “Ας το κάνουμε, γιατί δεν μπορείς να τους αφήσεις να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο”».

Ο υπουργός Άμυνας απέφυγε να δείξει έντονα συναισθήματα, χαμογελώντας αμήχανα, καθώς ο Τραμπ συνέχιζε να μιλάει για τις τρέχουσες συνομιλίες με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτές είχαν «ξεκινήσει χθες το βράδυ».

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλές. Θέλουν ειρήνη – συμφώνησαν ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο, ξέρετε, κ.λπ., αλλά θα δούμε. Πρέπει να το φέρουμε εις πέρας. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα», σημείωσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ακόμη ότι το Ισραήλ «αποτελεί μεγάλο σύμμαχο σε αυτή τη μάχη».

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς ο πόλεμος – που βρίσκεται πλέον στην τέταρτη εβδομάδα – προκαλεί χάος στην περιοχή και οικονομική αναστάτωση σε όλο τον κόσμο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Ιράν για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ εισέρχεται σε κρίσιμο στάδιο, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται υπό «σοβαρή απειλή».

