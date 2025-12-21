Ο Τραμπ σφίγγει περισσότερο τον κλοιό στη Βενεζουέλα: Κατάσχεσε και 2ο δεξαμενόπλοιο – Στο πλευρό του Μαδούρο το Ιράν

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα με την κατάσχεση ακόμη ενός δεξαμενόπλοιου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο, το Σάββατο (20.12.2025).

Σε ανάρτησή της στα social media, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανέφερε πως οι ΗΠΑ δεν θα σταματήσουν να κυνηγούν τις παράνομες μετακινήσεις του υποκείμενου σε κυρώσεις πετρελαίου που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ναρκοτρομοκρατίας στην περιοχή στη Βενεζουέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Καράκας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την κατάσχεση ενώ το Ιράν πήρε ανοιχτή θέση ανακοινώνοντας πως θα στηρίξει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση που έχει προκύψει με τις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει οδηγήσει στο «χείλος του γκρεμού» την σχέση των ΗΠΑ με την Βενεζουέλα μετά τις συνεχόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική, την ανακήρυξη της κυβέρνησης του Νικολά Μαδούρο ως τρομοκρατική οργάνωση αλλά και τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε ώστε να μην φτάνει στη χώρα πετρέλαιο.

Η ακτοφυλακή κατάσχεσε το πλοίο λίγο πριν από τα ξημερώματα, με τη βοήθεια του Πενταγώνου, πρόσθεσε η Κρίστι Νόεμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, το πλοίο κατασχέθηκε σε διεθνή ύδατα, κοντά στη Βενεζουέλα. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι φέρει σημαία Παναμά και μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Καταδικάζει το Καράκας

Το Καράκας καταδίκασε με έντονο τρόπο την κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, κάνοντας λόγο για κλοπή και την απαγωγή από τις ΗΠΑ.

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και απορρίπτει κατηγορηματικά την κλοπή και την απαγωγή νέου ιδιωτικού πλοίου που μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο και την εξαναγκαστική εξαφάνιση του πληρώματός του, ενέργειες που διαπράχθηκαν από στρατιωτικούς των ΗΠΑ», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αντιπρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

Η κατάσχεση ακολούθησε εκείνη του δεξαμενόπλοιου Skipper τη 10η Δεκεμβρίου καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ανακοίνωσε την επιβολή «απόλυτου αποκλεισμού» σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον και πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως δεν αποκλείει πόλεμο εναντίον της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το Καράκας τόνισε πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε «όλες τις ενέργειες» που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».

«Οι υπεύθυνοι για αυτά τα σοβαρά γεγονότα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης και της ιστορίας για την εγκληματική συμπεριφορά τους», καταλήγει το κείμενο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ ανακοίνωνε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του Ιράν Αραγτσί για το ζήτημα.

Το Ιράν προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι το Ιράν πρότεινε τη συνεργασία του «σε όλα τα πεδία» για την αντιμετώπιση «της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των υπουργών Εξωτερικών των δυο κρατών.

Το Ιράν θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους κυριότερους συμμάχους του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος καταγγέλλει συνωμοσία για την ανατροπή του που απεργάζεται κατ’ αυτόν η Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τους τελευταίους μήνες αρμάδα πολεμικών πλοίων και δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, στο όνομα υποτιθέμενης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Από την αρχή αυτού του μήνα, προχώρησαν στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο του «απόλυτου αποκλεισμού» που ανακοίνωσε πως διέταξε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνδιάλεξη με τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αφορούσε «τις πρόσφατες εξελίξεις στην Καραϊβική, ιδιαίτερα τις απειλές, τις πράξεις πειρατείας των ΗΠΑ και την κλοπή πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο της Βενεζουέλας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ιβάν Χιλ.

«Η Βενεζουέλα δέχθηκε την έκφραση της απόλυτης αλληλεγγύης από μέρους της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, καθώς και την προσφορά της για συνεργασία σε όλα τα πεδία για να αγωνιστεί εναντίον της πειρατείας και της διεθνούς τρομοκρατίας που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επιβάλουν διά της βίας», πρόσθεσε έπειτα από τη συνομιλία του με τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν έχει ήδη προσφέρει βοήθεια στη Βενεζουέλα προμηθεύοντας καύσιμα, διατροφικά ήδη και φάρμακα.

Η Κίνα και η Ρωσία, άλλοι δυο σύμμαχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, έχουν επίσης εκφράσει την αλληλεγγύη τους προς την κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο μπροστά στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.