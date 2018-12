O Τραμπ “στόλισε” τον ειδικό εισαγγελέα Μάλερ μέσω twitter!

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε και πάλι στον κ. Μάλερ αναφορικά με την έρευνα που διεξάγει για την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, λίγες ώρες πριν δημοσιοποιηθούν νεώτερα στοιχεία για τις έρευνες αυτές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τον διορισμό του Ουίλιαμ Μπαρ, πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί Τζορτζ Μπους του νεώτερου, στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς. Ο τελευταίος απολύθηκε τον περασμένο μήνα, μετά από πολύμηνη αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

We will be doing a major Counter Report to the Mueller Report. This should never again be allowed to happen to a future President of the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

Στα πρώτα μηνύματά ο Τραμπ έκανε και πάλι λόγο για τις “πολυάριθμες συγκρούσεις συμφερόντων” του εισαγγελέα Μάλερ. Τα έβαλε επίσης με όλους τους συνήθεις στόχους του: τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ –τον οποίο απέλυσε τον Μάιο του 2017– με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ροντ Ροζενστάιν και με το προεκλογικό επιτελείο της Χίλαρι Κλίντον.

It has been incorrectly reported that Rudy Giuliani and others will not be doing a counter to the Mueller Report. That is Fake News. Already 87 pages done, but obviously cannot complete until we see the final Witch Hunt Report. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

Ο ειδικός εισαγγελέας και πρώην διευθυντής του FBI πρόκειται να ανακοινώσει αργότερα σήμερα νεώτερα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνά του, κυρίως σε ό,τι αφορά το κατά πόσο συνεργάστηκε με την ομάδα του ο Μάικλ Κόεν, ο πρώην δικηγόρος και έμπιστος του Τραμπ. Πρόσφατα ο Κόεν παραδέχτηκε ότι είπε ψέμματα στην κατάθεσή του στο Κογκρέσο για τις επαφές του με Ρώσους σχετικά με ένα κατασκευαστικό σχέδιο του Ντόναλντ Τρταμπ.

Robert Mueller and Leakin’ Lyin’ James Comey are Best Friends, just one of many Mueller Conflicts of Interest. And bye the way, wasn’t the woman in charge of prosecuting Jerome Corsi (who I do not know) in charge of “legal” at the corrupt Clinton Foundation? A total Witch Hunt… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

….Will Robert Mueller’s big time conflicts of interest be listed at the top of his Republicans only Report. Will Andrew Weissman’s horrible and vicious prosecutorial past be listed in the Report. He wrongly destroyed people’s lives, took down great companies, only to be…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

…..overturned, 9-0, in the United States Supreme Court. Doing same thing to people now. Will all of the substantial & many contributions made by the 17 Angry Democrats to the Campaign of Crooked Hillary be listed in top of Report. Will the people that worked for the Clinton…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Δεκεμβρίου 2018

Η ομάδα του Μάλερ πρόκειται επίσης να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα ψέματα που κατέθεσε στο FBI ο πρώην διευθυντής του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ, ο Πολ Μάναφορτ, ο οποίος δέχτηκε να συνεργαστεί με την έρευνα ώστε να του επιβληθεί μειωμένη ποινή σε μια παλαιότερη υπόθεση οικονομικών ατασθαλιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ