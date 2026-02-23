Ο Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με Κένεντι και Λίνκολν: «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, δεν ξέρω πόσο ακόμη θα ζω»

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) μετά τον θάνατο του 21χρονου εισβολέα στο Μαρ α Λάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραλλήλισε τον εαυτό του με τους προκατόχους του, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και Αβραάμ Λίνκολν, που έπεσαν νεκροί από δολοφονικές επιθέσεις.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή το τελευταίο περιστατικό, όταν νεαρός εισβολέας στην κατοικία του Προέδρου των ΗΠΑ, στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα, τραυματίστηκε θανάσιμα από τους ανθρώπους της ασφάλειάς του.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», σε ομιλία του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, στην εκδήλωση «Angel Families», στη μνήμη των θυμάτων παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του, μετά και την εξουδετέρωση του 21χρονου ενόπλου.

Ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ μετά το περιστατικό του νεαρού που προσπάθησε να εισβάλει οπλισμένος στο κτιριακό συγκρότημα του Προέδρου των ΗΠΑ στο Μαρ α Λάγκο.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με Προέδρους που, όπως είπε, θεωρούνται ιδιαίτερα «σημαντικοί» για την αμερικανική ιστορία, όπως ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και ο Αβραάμ Λίνκολν, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Κυνηγούν μόνο τους σημαντικούς. Ίσως λοιπόν να θέλω να είμαι λίγο λιγότερο σημαντικός. Μπορούμε να το περιορίσουμε λίγο;», πρόσθεσε όντας προβληματισμένος.

BREAKING: President Trump announces he will be signing a proclamation designating February 22nd as National Angel Families Day



This comes as Angel Families, those who have lost loved ones at the hands of illegals, gather at the White House today pic.twitter.com/gxH75Vbwx0 — Nick Sortor (@nicksortor) February 23, 2026

«Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα βρίσκομαι εδώ»

«Δεν ξέρω πόσο θα βρίσκομαι ακόμη εδώ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην εκδήλωση «Angel Families» την Καθαρά Δευτέρα. «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε, σχετικά με τις απόπειρες δολοφονίας του.

Κατά την τελευταία από αυτές, ο 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο που στεγάζει την προεδρική κατοικία στη Φλόριντα, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα και δοχείο βενζίνης. Ωστόσο, ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού αρνήθηκε να ρίξει το όπλο του και, σύμφωνα με τις αρχές, το ύψωσε σε θέση βολής.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ δεν βρίσκονταν στο Μαρ α Λάγκο, όπου συνήθως περνούν τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του χειμώνα, αλλά στην Ουάσινγκτον, όπου παρέστησαν στο Δείπνο των Κυβερνητών.

Οι προηγούμενες απόπειρες

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ σημάδεψε με πυροβόλο όπλο μέσα από θάμνους στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, ενώ ο Πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Ο Ράουθ διέφυγε αρχικά, ωστόσο εντοπίστηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για απόπειρα δολοφονίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.