Κόσμος

Ο Τραμπ συγκρίνει τον εαυτό του με Κένεντι και Λίνκολν: «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, δεν ξέρω πόσο ακόμη θα ζω»

Ο Τραμπ σχολίασε για πρώτη φορά το τελευταίο περιστατικό, όταν νεαρός εισβολέας στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα, τραυματίστηκε θανάσιμα από τους ανθρώπους της ασφάλειας του Προέδρου
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε εκήλωση προς τιμήν των «Οικογενειών Αγγέλων» / REUTERS / Φωτογραφία Evelyn Hockstein

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026) μετά τον θάνατο του 21χρονου εισβολέα στο Μαρ α Λάγκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραλλήλισε τον εαυτό του με τους προκατόχους του, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και Αβραάμ Λίνκολν, που έπεσαν νεκροί από δολοφονικές επιθέσεις.

«Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή το τελευταίο περιστατικό, όταν νεαρός εισβολέας στην κατοικία του Προέδρου των ΗΠΑ, στο Μαρ α Λάγκο στη Φλόριντα, τραυματίστηκε θανάσιμα από τους ανθρώπους της ασφάλειάς του.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», σε ομιλία του τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, στην εκδήλωση «Angel Families», στη μνήμη των θυμάτων παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του, μετά και την εξουδετέρωση του 21χρονου ενόπλου.

Ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ μετά το περιστατικό του νεαρού που προσπάθησε να εισβάλει οπλισμένος στο κτιριακό συγκρότημα του Προέδρου των ΗΠΑ στο Μαρ α Λάγκο.

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με Προέδρους που, όπως είπε, θεωρούνται ιδιαίτερα «σημαντικοί» για την αμερικανική ιστορία, όπως ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και ο Αβραάμ Λίνκολν, οι οποίοι δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

«Κυνηγούν μόνο τους σημαντικούς. Ίσως λοιπόν να θέλω να είμαι λίγο λιγότερο σημαντικός. Μπορούμε να το περιορίσουμε λίγο;», πρόσθεσε όντας προβληματισμένος.

 

«Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα βρίσκομαι εδώ»

«Δεν ξέρω πόσο θα βρίσκομαι ακόμη εδώ», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην εκδήλωση «Angel Families» την Καθαρά Δευτέρα. «Έχω πολλούς που με σημαδεύουν, έτσι δεν είναι;», πρόσθεσε, σχετικά με τις απόπειρες δολοφονίας του.

Κατά την τελευταία από αυτές, ο 21χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο που στεγάζει την προεδρική κατοικία στη Φλόριντα, έχοντας στην κατοχή του καραμπίνα και δοχείο βενζίνης. Ωστόσο, ο Όστιν Τάκερ Μάρτιν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, αφού αρνήθηκε να ρίξει το όπλο του και, σύμφωνα με τις αρχές, το ύψωσε σε θέση βολής.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ δεν βρίσκονταν στο Μαρ α Λάγκο, όπου συνήθως περνούν τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του χειμώνα, αλλά στην Ουάσινγκτον, όπου παρέστησαν στο Δείπνο των Κυβερνητών.

Οι προηγούμενες απόπειρες

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τόμας Μάθιου Κρουκς άνοιξε πυρ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τραυματίζοντας ελαφρά τον Τραμπ στο αυτί. Ο δράστης πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Δύο μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ο Ράιαν Γουέσλι Ράουθ σημάδεψε με πυροβόλο όπλο μέσα από θάμνους στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, ενώ ο Πρόεδρος έπαιζε γκολφ. Ο Ράουθ διέφυγε αρχικά, ωστόσο εντοπίστηκε, συνελήφθη και κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, για απόπειρα δολοφονίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
95
69
54
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκε τη Ζιζέλ Πελικό στο Μπάκιγχαμ: Η Γαλλίδα γυναίκα – «σύμβολο» κατά της σεξουαλικής βίας
Αφού ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, ο Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, η βασίλισσα Καμίλα είχε στείλει επιστολή στην 73χρονη Γαλλίδα, επαινώντας «το θάρρος και την αξιοπρέπειά της»
Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας στέκεται δίπλα στη Ζιζέλ Πελικό κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κλάρενς Χάουζ στο Λονδίνο
Σύντροφος του βαρόνου ναρκωτικών στο Μεξικό τον «πρόσδωσε» και οδήγησε τις αρχές στην «κρυψώνα» του - Η σύλληψη και η εκτέλεση του «Ελ Μέντσο»
Ο «Ελ Μέντσο» θεωρήθηκε το μεγαλύτερο «βραβείο» που έχει αποκομίσει μέχρι σήμερα η μεξικανική κυβέρνηση, καθώς έδειξε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι προσηλωμένη στην καταστολή των καρτέλ
Αστυνομία του Μεξικού μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο»
CNN: Η πιο επικίνδυνη κίνηση του Τραμπ – Πώς έφθασε να χτυπά το τύμπανο του πολέμου στο Ιράν και τι θα ακολουθήσει
Το Ιράν παραμένει η μόνη χώρα χωρίς δηλωμένο στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει συστηματικά ουράνιο σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για την παραγωγή όπλων
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo