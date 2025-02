Ο Τραμπ θα αγοράσει τη Λωρίδα της Γάζας και θα επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από όλες τις χώρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεσμεύεται να αγοράσει και να θέσει υπό αμερικανική ιδιοκτησία τη Λωρίδα της Γάζας, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να δώσει τμήματα του παλαιστινιακού αυτού θύλακα σε άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής για να βοηθήσουν στην προσπάθεια ανοικοδόμησης.

Ο ΝτόναλντΤραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους στο αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος ενώ πετούσε για να τη Νέα Ορλεάνη, όπου διεξάγεται το Super Bοwl. Νωρίτερα, δήλωσε ότι θα ανακοινώσει τη Δευτέρα (10/2/25) την επιβολή δασμών 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, τόνισε επίσης ότι θα ανακοινώσει αμοιβαίους δασμούς την Τρίτη ή την Τετάρτη, που θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν αμέσως.

Όλα αυτά, πετώντας πάνω από τον “Κόλπο της Αμερικής”, όπως μετονόμασε ο Τραμπ τον Κόλπο του Μεξικού. Στο πλαίσιο του… σόου που έδωσε μέσα στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε και την απόφαση για τη μετονομασία του Κόλπου…

“Air Force One is currently in international waters, the first time in history flying over the recently renamed Gulf of America.” pic.twitter.com/XHXXrvtYzf