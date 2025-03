Ο Τραμπ τρελαίνει κόσμο με τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο από τον Καναδά: Πήρε πίσω το 50%

Σε έναν πόλεμο για γερά νεύρα εξελίσσεται το μπρα ντε φερ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Καναδά, καθώς χθες Τρίτη (12.3.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε σε έναν αγώνα δηλώσεων, αρχικά απειλώντας να διπλασιάσει – στο 50% – τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγουν οι ΗΠΑ από τον Καναδά, κατόπιν παίρνοντας πίσω την αναγγελία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε έτσι, με τον τρόπο του, την έλευση στη σκηνή του μελλοντικού πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνι, που ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της χώρας, επαναλαμβάνοντας πως θέλει ο βόρειος γείτονας να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία.

Χθες Τρίτη ενάλλασσε καυτό και παγωμένο, αρχικά απειλώντας να διπλασιάσει – στο 50% – τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγει η χώρα του από τον Καναδά, κατόπιν παίρνοντας πίσω την αναγγελία, ώρες αργότερα.

Πριν από την αναστροφή μεσολάβησε η ακύρωση από την καναδική επαρχία Οντάριο αναγγελθεισών επιπρόσθετων χρεώσεων στον ηλεκτρισμό που εξάγει σε τρεις αμερικανικές πολιτείες.

Ο Καναδάς συνεχίζει να αντιμετωπίζει με αυστηρότητα τον Ρεπουμπλικάνο, που επανέλαβε πως το «μόνο λογικό πράγμα» για τον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ είναι να γίνει «η 51η πολιτεία» για να τερματιστεί ο εμπορικός πόλεμος. Ο 78χρονος πρόεδρος, που χαρακτηρίζει «τεχνητά» τα σύνορα των δυο κρατών, ρίχνει συχνά πυκνά τελευταία την ιδέα αυτή.

Ο προαλειφόμενος πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνι, από την πλευρά του διεμήνυσε πως τα αντίποινα στα αμερικανικά μέτρα θα έχουν «τον μέγιστο αντίκτυπο στις ΗΠΑ κι ελάχιστο στον Καναδά».

President Trump’s latest tariffs are an attack on Canadian workers, families, and businesses. My government will ensure our response has maximum impact in the US and minimal impact here in Canada, while supporting the workers impacted.



My government will keep our tariffs on…